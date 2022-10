Berlins marode Klassenzimmer Zwei gute Nachrichten von den Spandauer Schulbaustellen

Pünktlich wie die Schulklingel: Um 8 Uhr war Schulstadtrat Frank Bewig, CDU, am Telefon des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel. Zuletzt gab es nämlich mächtig Ärger um das zusammengestrichene Schulsanierungsprogramm, das drüben in der Berliner Innenstadt beschlossen wurde: hier der berlinweite Überblick von Tagesspiegel-Schulexpertin Susanne Vieth-Entus. Viele Schulen werden vertröstet, für zwei aber gibt es gute News in Berlin-Spandau.

„Zwei Schulstandorte konnte ich auf der Sanierungsliste halten, die jetzt sogar etwas vorgerückt sind“, sagte Spandaus Schulstadtrat Bewig am Morgen dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

„Die Bernd-Ryke-Grundschule in Haselhorst ist wirklich fällig. Alte Substanz, keine Mensa, die Turnhalle ein Problemfall: Da gibt es ab 2024 erste Gelder, damit wir loslegen können“, sagte er dem Tagesspiegel. Und die zweite Schule?

Schulstadtrat Frank Bewig, CDU. © André Görke

„Das ist die Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium an der Jungfernheide“, so der Stadtrat im Bezirksnewsletter. „Die Chemie- und Physikräume sehen wirklich noch fast so aus wie zu der Zeit, als ich dort mein Abitur gemacht habe. Kurzum: Da besteht auch dringend Bedarf. 2026 bekommen wir auch für diese Schule erste Gelder, um mit der Sanierung und dem Umbau der bestehenden Gebäude zu beginnen.“

Doch das ist längst nicht alles: Das ganze Interview mit Frank Bewig mit konkreten News zu Spandau Schulbaustellen, den Nöten und Problemfällen vor Ort (und zwei weitere gute Nachrichten!)

1000 Grundschulkinder mehr in Spandau Laut einer aktuellen Statistik im Abgeordnetenhaus steigt die Zahl der Grundschüler im boomenden Spandau von aktuell 13.000 auf gut 14.000 bis im Sommer 2025. Über 1000 Kinder mehr! Darüber hat jetzt der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel berichtet (den gibt es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke). Zur Einordnung: Das sind mehr als zwei Grundschulen, die gebaut werden müssen. Eine neue und wichtige Grundschule öffnet nächsten Sommer an der Goltzstraße in Hakenfelde. Diese wird gerade für 40 Mio gebaut: hier eine Simulation. Schulstadtrat Frank Bewig, CDU, verschafft sich derzeit einen Überblick im boomenden Spandauer Norden und besuchte dabei auch die Carl-Schurz-Grundschule, die Sie aus dem Newsletter wegen des Kinderbauernhofs kennen. „Ich bin mit Constanze Rosengart auf eine sehr engagierte Schulleiterin und ein kreatives und aktives Kollegium inklusive dem Hausmeister Udo Schulz gestoßen“, sagte Bewig. Heißer Tipp aus dem Spandau-Newsletter: Den Namen der Schulleiterin können Sie sich ruhig merken (den des Hausmeisters natürlich auch).

