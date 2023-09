Berlins schöner Schäfersee 1,5 Millionen Euro für die nächste Bau-Etappe

Nächste Bauetappe am Schäfersee in Berlin-Reinickendorf: In dieser Woche hat das Rathaus mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen, mit dem der Park und das Gartendenkmal rund um den Schäfersee aufgewertet werden soll. „Unmittelbar an der Bibliothek an der Stargardtstraße beginnen die Umgestaltungsarbeiten, sodass bis zur Minigolfanlage die großzügige Promenade in gleicher Form wie im ersten Bauabschnitt weitergeführt wird“, teilte Baustadträtin Korinna Stephan, Grüne, mit. 1,5 Millionen Euro werden investiert.

Der Zugang von der Stargardtstraße wird künftig ohne Treppenanlage ebenerdig bis zum Aussichtsbalkon geführt und von einem Schmuckbeet aus Stauden, Gräsern und Frühlingsblühern begleitet. Am „Café am See“ wird ein weiterer neuer Aussichtsbalkon am Schäfersee entstehen. Während der Baumaßnahme wird der Weg durch die Parkanlage begehbar bleiben. Die Bauarbeiten sollen im Sommer 2024 abgeschlossen sein. Daran wird sich ein dritter Abschnitt anschließen.

