Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 254.000 Mal abonniert. Mit rund 34.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Voraussichtlich zum Jahresende 2022 muss die Komödie am Kurfürstendamm das Schillertheater an der Bismarckstraße wieder verlassen. Wo könnte der Spielbetrieb dann weitergehen? Im früheren Ku'damm-Karree, das heute Fürst heißt, ist eine neue Boulevardbühne geplant. Doch Intendant Martin Woelffer hat von den Bauherren erfahren, dass sie nicht rechtzeitig fertig wird. "Wohin es uns verschlagen wird, ist noch offen", sagt er. In einer "schnelllebigen Stadt" wie Berlin könne man aber "nicht einfach eine Zeit lang von der Bildfläche verschwinden“. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Radwege für die Kaiser-Friedrich-Straße? Wir berichten aus der BVV

Bezirksamt und Senat streiten über geplante neue Zentralbibliothek in der Wilmersdorfer Straße

Aggressive "Querdenker" stören Schülerimpfungen

Gartenarbeitsschule feiert ihr 100-jähriges Bestehen

Kiez-Initiativen zeigen, wie autofreie Spielstraßen genutzt werden können

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.