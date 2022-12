Buch über Industriegeschichte Vom Sumpf zur Metropole

Viel wird derzeit diskutiert über die Bebauung des ehemaligen Flugplatz in Johannisthal. Das Gelände liegt seit Jahren brach, etliche der alten Hallen sind einsturzgefährdet und müssen abgerissen werden. Aber wie sah es dort eigentlich früher aus? Joseph Hoppe und Heike Oevermann haben für ihr Buch „Metropole Berlin. Die Wiederentdeckung der Industriekultur“ in Archiven gesucht und zahlreiche historische Fotos der alten Fliegerstation herausgesucht.

Doch nicht nur Johannisthal bekommt einen prominenten Platz in dem Buch; auch Oberschöneweide, in der sich das AEG Transformatorenwerk befand, ist ein ausführliches Kapitel gewidmet. Eingebettet sind die beiden Industrie-Beispiele in ausführliche, aber niemals akademisch trockene Texte über die Stadt an der Spree und ihre Entwicklung von einem kleinen Dorf im Sumpf hin zu einer elektrifizierten Weltmetropole.

Der Band, der in Zusammenarbeit mit dem Berliner Zentrum Industriekultur und dem Deutschen Technikmuseum entstanden ist, zeigt mit eindrucksvollen Fotografien, welche Rolle die Industrialisierung vor allem für den Südosten Berlins gespielt hat und wie heutzutage mit diesem Erbe umgegangen wird.

Joseph Hoppe, Heike Oeverman (Hg.): Metropole Berlin. Die Wiederentdeckung der Industriekultur. Bebra Verlag, Broschiert, 256 Seiten, 24 Euro.

