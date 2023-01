BVG baut an der U5 Mehr Blindenleitsysteme an Berliner U-Bahnhöfen geplant

Die BVG will Blindenleitsysteme an den Marzahn-Hellersdorfer U-5-Bahnhöfen Biesdorf-Süd, Hönow, Hellersdorf und Louis-Lewin-Straße errichten. Zuvor hatte sie solche bereits an den Bahnhöfen Elsterwerdaer Platz, Wuhletal, Kienberg und Cottbusser Platz umgesetzt. Auch in Kaulsdorf-Nord ist ein Blindenleitsystem in der Umsetzung.

Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage des Linke-Abgeordneten Kristian Ronneburg hervor. Als Zeitplan wird „voraussichtlich 2023“ genannt.

In der Antwort der Verkehrsverwaltung, die sich auf die BVG beruft, heißt es darüber hinaus, dass alle östlichen Bahnhöfe entlang der U5 bis auf den Bahnhof Kienberg Rampen besitzen und somit als barrierefrei gelten, auch wenn „die 1988/1989 genehmigte Rampenneigung nicht mehr den heutigen Vorgaben entspricht“. Die Linke hatte die Rampen als teils zu steil kritisiert und das Fehlen von Aufzügen bemängelt.

Sieben weitere Bahnhöfe mit Aufzügen auszustatten würde laut BVG 35 Millionen Euro kosten. Stattdessen soll laut Senatsverwaltung ab 2024 das Projekt „Aufzugersatz“ erweitert werden, das derzeit im Rahmen des Rufbusses Muva erprobt werde. Menschen, die auf Aufzüge angewiesen sind, wenn sie Bahn fahren, können stattdessen den Rufbus rufen.

