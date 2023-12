Chanukka in Lichtenberg Bezirk lädt zur gemeinsamen Feier ein

Lichtenberg feiert zum dritten Mal das jüdische Lichterfest mit einem Chanukka-Leuchter. Vor dem Rathaus in der Möllendorffstraße wird zu dem achttägigen Fest vom 7. bis 15. Dezember eine eigens für Lichtenberg angefertigte Chanukkia, der achtarmige Leuchter, stehen.

Alle jüdischen und nicht-jüdischen Mitbürger:innen und Gäste sind zum feierlichen Anzünden des ersten Chanukka-Lichts am Donnerstag, 7. Dezember, um 16 Uhr eingeladen. Der Rabbiner für Friedrichshain und Lichtenberg, Moshe Zuckerman von der Gemeinde Chabad Berlin und Bezirksbürgermeister Martin Schaefer (CDU) werden sprechen. Danach entzünden sie gemeinsam das erste Licht an der Chanukkia.

Zum Fest gibt es warme Getränke und Chanukka-Pfannkuchen, die von „Morgen wird besser“ bereitgestellt werden. Das jüdische Lichterfest erinnert an die Befreiung aus hellenistischer Herrschaft, die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahre 164 v. Chr. und das anschließende achttägige Lichtwunder. Mit Einbruch der Dunkelheit wird jeden Abend ein neues Licht an der Chanukkia entzündet. Üblicherweise feiern Jüdinnen und Juden Chanukka weltweit im engen Familien- und Freundeskreis mit traditionellen Spielen und Speisen.

