Da fehlt doch was am Bahnhof Zoo! Goldene Uhr ist nicht mehr an ihrem Platz

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 285.000 Mal abonniert.

Mit mehr als 39.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unseren Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Verein saniert das alte Parkwächterhaus am Lietzensee

Schriftstellerin und Stadtführerin präsentiert Buch über Menschen und Orte im Bezirk

Der Joachimsthaler Platz heißt künftig Grünfeld-Ecke

Geldmangel gefährdet die Weihnachtsbeleuchtung am Ku’damm

Postbank schließt deutschlandweit Filialen – aber die Folgen für die City West sind noch unklar

Bezirksamt sucht Wahlhelfende

Warum die goldene Uhr am Bahnhof Zoo verschwunden ist

Wir verlosen Konzertkarten

Im Namen der Alten Dame: Hertha-Fans laden zum „Senior:innen-Spieltag“ mit Busfahrt ein

Katholische Kirche in Halensee muss schließen

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.