Das Beste aus dem Spandauer Sport Fiebern mit den Footballern - und Lob für den Platzwart

Eine mächtige Zahl: 45.000 Leute sind in den Sportvereinen allein von Berlin-Spandau organisiert. Hier die Termine und News der Woche aus dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Den gibt es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke.

American Football: 1. Sieg im Aufstiegsfinale. Die Spandau Bulldogs (1988 gegründet, Chef Detlef Voss) sind dem Aufstieg in die 2. Liga einen Schritt nähergekommen. Am Wochenende gewannen die Spandauer im Stadion am Askanierring 13:7 gegen den Nord-Meister aus Oldenburg und haben damit das erste von zwei Relegationsspielen gewonnen – hier gibt’s viele Fotos vom Sportfest.

Als Meister der Ost-Region spielen sie nun gegen den Meister der Regionalliga West, die Münster Blackhawks. Deren Fans sprechen schon vom „Spiel der Spiele“ am Sonnabend, 24. September, 15 Uhr. – www.facebook.com/spandau.bulldogs

Seit über 30 Jahren eine feste Größe: die Bulldogs aus Spandau. © Bulldogs

Fußball: Spandauer Pokal-Derby im Spektefeld. Lust auf frische Luft und Fußball? Am Sonntag, 25. September spielen die 1. Herren von Schwarz-Weiß Spandau in der ersten Runde des Berlin-Pokals gegen den Oberligisten SC Staaken. Anpfiff: 11.15 Uhr im Falkenhagener Feld. „Es wird ein packendes Duell mit zahlreichen Zuschauern erwartet“, schreibt der Verein um Manuel Miguel.

P.S.: Neulich hat Sportstadtrat Frank Bewig, CDU, die Anlage besucht – und hatte ein Extra-Lob parat: „Ich habe mich sehr gefreut, Platzwart Andreas Druckrey vor Ort zu treffen, der die Sportanlage für mein Sportamt ganz hervorragend in Schuss hält.“ Sportlerinnen und Sportler, merkt’s euch: Ohne eure Platz- und Hallenwarte geht nix!

Rollstuhl-Sport: Tipp aus Falkensee. Aus unserer Nachbarstadt hat sich Sille Boll gemeldet („ehemalige Spielerin der Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft und zweimalige Teilnehmerin der Paralympics“). Ihr Anliegen: „Ich habe in Falkensee eine Rollstuhl-Sport-Gruppe gegründet und suche noch weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer.“ Trainiert wird bei Motor Falkensee immer sonntags von 15.30 bis 17 Uhr in der Neuen Halle des Lise-Meitner-Gymnasiums (Ruppiner Str. 19, Falkensee, nahe dem Waldbad Falkensee). Auf dem Programm: Geschick und mutige und schnelle Bewegungen mit dem Rollstuhl („auf zwei Rädern gekippt rollen, Bordsteine überwinden, Rolltreppen mit dem Rollstuhl benutzen, geschickt…).

Voraussetzungen? Keine. Alter unwichtig, Vorerfahrung egal – und Eltern, Partner und Geschwister sind auch willkommen. Infos: s.boll@posteo.de – Der Verein im Netz: www.motor-falkensee.de/rollstuhlsport/

Turnjugend: Jubel beim SC Siemensstadt. Hier noch eine Info von Julia Schmidt, die Großes vom SC Siemensstadt berichten kann. „Der SC Siemensstadt hat mit seinem Showakrobaten-Team Reverse in Forst (Baden Württemberg) das Bundesfinale der TuJuStars 2022 gewonnen.“

1000 Zuschauer waren dabei, und nach der Kür im Finale schrieben die Veranstalter voller Respekt: „Das Gewinner-Team, das Reverse Showteam des Sportclub Siemensstadt Berlin, zog die Jury mit ihrer Choreografie in ihren Bann und sicherte sich so Platz 1.“ Hier gibt es Fotos und Eindrücke vom Turnerfest nach langer Corona-Pause: www.dtb.de – Der Verein im Netz: www.scs-tanzen.de/reverse-showteam

…und niemals vergessen: Marathon! Am Wochenende ist’s wieder soweit. Es gelten die üblichen Spielregeln: Ruhe bewahren, Auto und BVG-Bus meiden, anfeuern. Hier der Service zum Sportfest: www.tagesspiegel.de

