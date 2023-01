Das erste grüne Hotel des Bezirks 43 nachhaltige Zimmer im Südwesten Berlins

Das Gäste- und Tagungshaus am Glockengarten ist das erste nachhaltige Hotel des Bezirks. Und, so schreibt es der Evangelische Diakonieverein Zehlendorf, der das Haus betreibt, stolz: Es ist das nun offiziell „erste christliche Tagungshotel Berlins, das sich nachhaltiges Wirtschaften und Handeln nicht nur zur Aufgabe gemacht hat, sondern auch von einer unabhängigen Prüfungskommission zertifizieren ließ“. Zuvor hatte die Berliner Tourismus-Agentur visitBerlin das Zehlendorfer Haus in seinem Programm „Sustainable Meetings Berlin” als „High Performer” ausgezeichnet.

„Die Wahrung der Schöpfung ist fest in unserem Leitbild verankert”, sagt Jan Dreher, kaufmännischer Vorstand des Evangelischen Diakonievereins. Für den Gastbetrieb sei eine Nachhaltigkeitsstrategie und ein Qualitätsmanagement entwickelt worden. Nachhaltiges Reisen rücke aufgrund des Klimawandels immer mehr in das Bewusstsein von Touristen und Geschäftsreisenden. Allerdings treffe die große Nachfrage nur auf wenige Angebote in der Stadt, so der Diakonieverein.

„Für mein Team und mich ist Nachhaltigkeit eine persönliche Verpflichtung und praktische Lebensaufgabe“, sagt Viola Henning, die Leiterin des Gäste- und Tagungshauses am Glockengarten. Das Hotel in der Glockenstraße 8 bietet 43 Zimmer und verschiedene Veranstaltungsräume für bis zu 100 Personen.

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf

Immer donnerstags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke. Diesmal berichtet Boris Buchholz unter anderem über diese Themen:

Bezirksverordnete wollen wieder spazieren gehen: Debatte um die Öffnung des Landschaftsparks Glienicke

Debatte um die Öffnung des Landschaftsparks Glienicke Sterne für den Kiez: Ein neues Nachbarschafts-Projekt will Eltern mit jungen Kindern entlasten

Ein neues Nachbarschafts-Projekt will Eltern mit jungen Kindern entlasten Neuer, alter Plan: Der Wannsee bekommt wieder eine Wache der Wasserschutzpolizei

Der Wannsee bekommt wieder eine Wache der Wasserschutzpolizei Es ist die Ampel, Leute: Der Stau vor dem Botanischen Garten wird durch eine defekte Lichtzeichenanlage verursacht

Der Stau vor dem Botanischen Garten wird durch eine defekte Lichtzeichenanlage verursacht Alles im grünen Bereich: Die Vorbereitung für die Wiederholungswahl laufen gut

Die Vorbereitung für die Wiederholungswahl laufen gut „Wiederholungswahlhearing” zum großen Neubauprojekt Lichterfelde-Süd: Aktionsbündnis (und Anwohnende) haben Fragen an die Politik

Aktionsbündnis (und Anwohnende) haben Fragen an die Politik Sicher durch den Winter! Polizei informiert über Trickbetrüger

Polizei informiert über Trickbetrüger Das erste ökumenische Hospiz Deutschlands wird 20 Jahre alt: 2003 kam der erste todkranke Gast nach Wannsee

2003 kam der erste todkranke Gast nach Wannsee Mobile Solarsysteme: Aktionskreis Energie unterstützt Freiheitsenergien für die Ukraine

Aktionskreis Energie unterstützt Freiheitsenergien für die Ukraine Naturzerstörung können wir: Klaus Stuttmann stellt Karikaturen zum Klimawandel in Zehlendorfer Schule aus

Klaus Stuttmann stellt Karikaturen zum Klimawandel in Zehlendorfer Schule aus Dahlemer Kammerorchester lädt zum Mitspielen – und zum Mitsingen – ein

lädt zum Mitspielen – und zum Mitsingen – ein Singen in der Kirche: “Everybody can sing with Jocelyn B. Smith”

“Everybody can sing with Jocelyn B. Smith” Weniger Verkehr, sicherer Schulweg: Teil zwei der Beteiligungswerkstatt „Südende”

Teil zwei der Beteiligungswerkstatt „Südende” Dunks, dribbeln, Defence: Zehlendorf wird im Mai wieder Basketball-Hotspot

Zehlendorf wird im Mai wieder Basketball-Hotspot „Extrem niedrig”: Das Grundwasser im Südwesten pfeift auf dem tiefsten Loch seit Jahren – das neue Wasserportal des Senats gibt Details preis

Zur Startseite