Der jüngste Stadtrat im Berliner Südwesten Patrick Steinhoff ist neuer Chef des Stadtentwicklungsressorts

Blumen, Fotos, Glückwünsche – in der Bezirksverordnetenversammlung am Mittwoch wurde der bisherige CDU-Bezirksverordnete Patrick Steinhoff zum Stadtrat gewählt. Er tritt die Nachfolge von Michael Karnetzki (SPD) an. 40 Ja-Stimmen wurden in geheimer Wahl für den Christdemokraten abgegeben; elf Bezirksverordnete stimmten gegen ihn, es gab vier Enthaltungen. Ein gutes Ergebnis: Die CDU allein hat nur 22 Mandate; 28 Stimmen wären für eine absolute Mehrheit nötig gewesen. Die Wahl des Verkehrsingenieurs, der zugleich mit seinen 35 Jahren das jüngste Mitglied im sechsköpfigen Bezirksamt ist, wurde aus den Reihen der grün-rot-gelben Zählgemeinschaft deutlich unterstützt.

Nach der feierlichen Vereidigung des neuen Stadtrats und der Übergabe der Ernennungsurkunde wurde die Sitzung der BVV unterbrochen – das Bezirksamt traf sich. Neben einem Gruppenfoto der nun kompletten Bezirksregierung stand die Ressortverteilung an. Überraschungen gab es keine: Patrick Steinhoff übernimmt die Leitung der Abteilung für Stadtentwicklung.

Ob er sich selber gewählt hat? Der noch Bezirksverordnete Patrick Steinhoff (CDU) bei der Stimmabgabe im Rathaus Zehlendorf. © Boris Buchholz

Er empfinde das neue Amt als Ehre und danke für das Vertrauen, sagte Stadtrat Steinhoff nach der Wahl. Er habe Lust auf die Arbeit. „Die Aufgaben sind groß und ich werde mich schnellstmöglich in die wichtigsten Themen einarbeiten“, sagte er. „Ich heiße Patrick Steinhoff im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf herzlich willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit“, erklärte Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne). Sie wünschte dem neuen Kollegen „viel Energie, ein glückliches Händchen bei seinen Entscheidungen und Erfolg“.

Bürgermeisterin dankt Michael Karnetzki

Zugleich dankte die Bürgermeisterin dem freigestellten Stadtrat Karnetzki für seine Arbeit. „Mit viel Fachkompetenz, politischem Willen und großem Engagement hat er seit 2012 als Bezirksstadtrat für unterschiedliche Abteilungen und als stellvertretender Bezirksbürgermeister einen großen Anteil zur positiven Entwicklung von Steglitz-Zehlendorf beigetragen“, so Maren Schellenberg.

Der alte und der neue Stadtentwicklungsstadtrat: Michael Karnetzki (links) und Patrick Steinhoff © Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Carolyn Macmillan bescheinigte ihrem Parteifreund kommunalpolitischen Sachverstand, Transparenz und Fleiß. Für die gute Zusammenarbeit bedankte sich die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Ulrike Kipf, beim „lieben Michael“. Ähnlich äußerte sich die FDP; aus der AfD wurde Michael Karnetzki eine „ordentliche“ Arbeitsleistung quittiert.

Die CDU meldete sich nicht zu Wort. In der vergangenen Sitzung des Stadtplanungsausschusses hatte Dauerkritiker Torsten Hippe (CDU) Michael Karnetzki einen Bund roter Nelken übergeben.

Im Überblick: Wer für was im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf zuständig ist

Hier ist die aktuelle Aufgabenverteilung der sechs Stadträtinnen und Stadträte in der Übersicht.

1 Maren Schellenberg (Grüne)

Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung für Finanzen, Personal, Wirtschaftsförderung und Facility Management

2 Cerstin Richter-Kotowski (CDU)

Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin und Bezirksstadträtin für Bildung, Kultur und Sport

3 Urban Aykal (Grüne)

Bezirksstadtrat für Ordnung, Umwelt- und Naturschutz, Straßen und Grünflächen

4 Carolina Böhm (SPD)

Bezirksstadträtin für Jugend und Gesundheit

5 Tim Richter (CDU)

Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Soziales

6 Patrick Steinhoff (CDU)

Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung

Die Stimmverteilung im Bezirksamt

Die Ampel-Zählgemeinschaft kommt ebenso wie die CDU auf jeweils drei Stimmen im Bezirksamtskollegium. Doch weil bei Stimmengleichheit das Votum der Bezirksbürgermeisterin den Ausschlag gibt, existiert im Bezirksamt de facto eine grün-rote Mehrheit.

Knappe Ampel-Mehrheit in der BVV

In der Bezirksverordnetenversammlung haben Grüne, SPD und FDP eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme (28 Mandate: Grüne 13, SPD 11, FDP 4). Die CDU bildet die stärkste Fraktion mit 22 Bezirksverordneten, die AfD hat drei Sitze. Die Linke konnte nur noch zwei Sitze in der BVV erringen; sie verlor damit den Fraktionsstatus.

