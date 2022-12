Diamanten, verhinderte Tunnel und Spione Ein Zehlendorf-Jahrbuch voller Berliner Geschichten

Lokalgeschichte kann zum Thriller werden. Von einem Beispiel wird im jüngst erschienen Zehlendorf-Jahrbuch 2023 des Heimatvereins Zehlendorf erzählt: Ein einst geplanter Tunnel versetzte Zehlendorferinnen und Zehlendorfer in helle Aufregung. Das 462 Meter lange Bauwerk unter der Kreuzung von Clayallee, Berliner Straße, Teltower Damm und Potsdamer Straße – die Rampen ins Straßenuntergeschoss wären insgesamt weitere 414 Meter lang gewesen – wirbelte in den 1970er Jahren die Bezirkspolitik durcheinander.

Der Plan, dem Autoverkehr eine Schnellstraße zu schenken, wurde zwar in Lichterfelde an der Kreuzung von Unter den Eichen und Drakestraße umgesetzt, in Zehlendorf-Mitte jedoch obsiegten die Bürgerinnen und Bürger. Nicht nur wurde der Tunnel zwischen Woolworth und Alter Dorfkirche Zehlendorf nie gebaut, aufgrund der Tunnel-Affäre zog auch die Wählergemeinschaft unabhängiger Bürger (WUB) für viele Jahre in das Rathaus Zehlendorf ein.

Dass Lokalgeschichte spannend ist, beweist der Heimatverein Zehlendorf, er betreibt das Heimatmuseum neben der Alten Dorfkirche an der Ecke von Clayallee und Potsdamer Straße, immer wieder. Das Zehlendorf-Jahrbuch 2023 ist ein Fundus für alle, die im Alt-Bezirk nicht nur wohnen, arbeiten oder zur Schule oder Universität gehen, sondern die auch wissen wollen, wie das Zehlendorf von heute entstanden ist. Welche Skandale und Affären spielten eine Rolle, wer hat Zehlendorf geprägt?

Zehlendorf-Jahrbuch 2023 Das Jahrbuch 2023 kann für 5 Euro im Heimatmuseum Zehlendorf (Clayallee 355, jeweils mittwochs und sonntags von 11 bis 15 Uhr) erworben werden. Bestellungen sind über die E-Mail-Adresse info@heimatmuseum-zehlendorf.de möglich.

Zum Beispiel August Stauch: Diamanten aus dem damaligen Deutsch-Südwestafrika, heute ist es Namibia, machten den ehemaligen Eisenbahner reich und finanzierten seine Villa in Zehlendorf-West. Doch dann ging es alles schief und der durch die Ausbeutung der Kolonien zum Millionär gewordene Wahl-Zehlendorfer verlor sein Vermögen. „Gelüftet wird auch das Geheimnis eines leer stehenden Hauses, in dem einst Bosse, Bonzen und Spione ein- und ausgingen”, schreiben die ehrenamtlichen Redakteurinnen und Redakteure des Jahrbuchs.

Kurz: Die Lektüre empfiehlt sich als Starter in das neue Jahr. Denn der Blick zurück, verändert den Blick in die Zukunft.

Hinter der Friedenseiche: Das Heimatmuseum Zehlendorf residiert in einem ehemaligen Schulhaus an der Clayallee – umtost vom Verkehr. © imago images/Schöning

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf

Immer donnerstags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke. Diesmal berichtet Boris Buchholz unter anderem über diese Themen:

Der Traum vom Arbeiten am namibischen Strand : Ohne die Nora-Schimming-Promenade geht er wohl nicht in Erfüllung

: Ohne die Nora-Schimming-Promenade geht er wohl nicht in Erfüllung Lust aufs Musizieren: Philip Douvier stellt das Dahlemer Kammerorchester vor – und wirbt dafür, möglichst laut und oft Weihnachtslieder zu singen

Philip Douvier stellt das Dahlemer Kammerorchester vor – und wirbt dafür, möglichst laut und oft Weihnachtslieder zu singen Babys, die keinen Versicherungsschutz haben: In einer besonderen Arztpraxis am Teltower Damm werden sie trotzdem behandelt

In einer besonderen Arztpraxis am Teltower Damm werden sie trotzdem behandelt Es ist ein Flagship-Store für Fahrkarten: BVG eröffnet neues Kundenzentrum im U-Bahnhof Rathaus Steglitz

BVG eröffnet neues Kundenzentrum im U-Bahnhof Rathaus Steglitz Sven-Hedin-Straße 11: Neben der Spionage-Villa werden nun Wohnungen gebaut

Neben der Spionage-Villa werden nun Wohnungen gebaut Baupläne in Düppel-Süd: Angst vor der Aufstockung

Angst vor der Aufstockung Seniorenbefragung mit Pech: Altenhilfeplan kommt erst 2023

Altenhilfeplan kommt erst 2023 16,8 Prozent weniger Heizenergie: Freie Universität spart erfolgreich Strom und Wärme

Freie Universität spart erfolgreich Strom und Wärme Sechs Baumfällungen am Wannseeufer

am Wannseeufer Kachel-Kunst: Christoph Niemann hat den Bahnhof Wannsee zur Kunstgalerie gemacht

Christoph Niemann hat den Bahnhof Wannsee zur Kunstgalerie gemacht Tag der Architektur 2023: Projekte in Steglitz-Zehlendorf gesucht

Projekte in Steglitz-Zehlendorf gesucht Umfangreicher Wissens-Pool vom Bezirks-Think-Tank: Videos über Energieeinsparung und Erneuerbare

Videos über Energieeinsparung und Erneuerbare Am kürzesten Tag des Jahres: Am 21. Dezember zeigt das Blindenhilfswerk Kurzfilme mit Audiodeskriptionen und Untertiteln

Am 21. Dezember zeigt das Blindenhilfswerk Kurzfilme mit Audiodeskriptionen und Untertiteln Freundliche Übernahme: Die drei besten Frauenteams von Hertha 03 Zehlendorf sollen künftig für Hertha BSC spielen

Die drei besten Frauenteams von Hertha 03 Zehlendorf sollen künftig für Hertha BSC spielen Wir wollen Sie lesen: Ihre Geschichten in sechs Worten

Zur Startseite