Neue Fußgängerzonen für Berlin Jetzt wird über den Hackeschen Markt diskutiert

Die Friedrichstraße ist wieder für Autos geöffnet und kaum ist der Verkehrsversuch beendet, beginnt dieselbe Debatte in einer anderen Berliner Einkaufsgegend. „Wir wünschen uns in Mitte mehr Bereiche für Fußgänger. In diesem Zusammenhang haben wir auch den Hackeschen Markt in den Blick genommen“, sagte Verkehrsstadträtin Almut Neumann (Grüne) der „Berliner Zeitung“.

Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hatte bereits im Februar gesagt, sie könne sich eine Sperrung des Autoverkehrs in weiteren großen Einkaufsstraßen vorstellen. Als Beispiele nannte sie ebenfalls den Hackeschen Markt sowie die Tauentzienstraße.

Anders als im Fall der kriselnden Friedrichstraße würde die Umgestaltung am Hackeschen Markt eine beliebte und gut besuchte Einkaufsgegend betreffen. Vor allem am Wochenende drängen sich Menschen auf den schmalen Gehwegen der Rosenthaler und der Neuen Schönhauser Straße. Würde eine Fußgängerzone hier auf weniger Kritik stoßen als in der Friedrichstraße?

Die FDP in Mitte kann der Idee durchaus etwas abgewinnen: „Der Hackesche Markt und das Gebiet im direkten Umfeld eignet sich durchaus als Fußgängerzone mit Einkaufsmöglichkeiten und attraktiver touristischer und gastronomischer Prägung“, sagte der Fraktionsvorsitzende Bastian Roet dem Tagesspiegel. „Von den Voraussetzungen her könnte der Hackesche Markt sogar durchaus besser geeignet sein als die Friedrichstraße.“

Allerdings nur mit entsprechender Vorbereitung: Eine attraktive Fußgängerzone müsse in ein funktionierendes Verkehrskonzept eingebettet werden, so Roet. Dies sei in der Friedrichstraße versäumt worden. „Eine positive Vision der Stadtentwicklung für die Stadt und die Anwohnenden scheitert an den zuständigen Politikerinnen.“

Die CDU in Mitte lehnt eine Fußgängerzone am Hackeschen Markt ab. „Dass solche Vorschläge erneut erst in den Medien präsentiert werden und nicht in der BVV, ist Ausdruck mangelnden Respekts“, sagte Fraktionsvorsitzender Sebastian Pieper dem Tagesspiegel. „Die Grünen haben offenbar nichts aus dem Desaster in der Friedrichstraße gelernt und wollen erneut ohne Beteiligung der Gewerbetreibenden und Anwohner ihre einseitige Verkehrspolitik umsetzen.“

Immer mittwochs erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Mitte. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke.

Im neuen Newsletter aus Mitte berichtet Julia Weiss auch über diese Themen für Sie:

Wahlwiederholung stellt Bezirk vor immense Herausforderungen

Michael Bienert entführt in seinem neuen Buch in das Mitte des 18. Jahrhunderts

Kiezblock nördliche Luisenstadt beschlossen: Was kommt auf das Viertel zu?

Toilettenhäuschen am Arkonaplatz soll zum Café werden

Wie geht es weiter mit Karstadt am Leopoldplatz? Öffentliche Veranstaltung am 1. Dezember

„Cold War Museum“ auf Unter den Linden eröffnet

Zur Startseite