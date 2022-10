„Eine Lawine, die bald keiner mehr aufhalten kann“ Eltern wollen gegen Berliner Schulplatzkrise vorgehen

Das Gymnasium am Europasportpark ist zum Symbol für den Zustand des Berliner Bildungssystems geworden. Es ist derart marode, dass schon bald temporäre Schließungen bei schlechtem Wetter drohen. Dennoch will der Senat kein Geld für eine baldige Sanierung des Gebäudes in Prenzlauer Berg bereitstellen. In einer Notmaßnahme will der Bezirk Pankow nun zunächst einzelne Klassen und später die ganze Schule temporär in schulfremden Gebäuden unterbringen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden