Eisberge in Dahlem Die polare Welt der Emma Stibbon

Schneebedeckte, kluftige Berge, ein eingedrücktes Holzhaus, der Sternenhimmel über Eisbergen – wer erleben möchte, wie richtiger Winter aussieht, für den ist die Ausstellung „Vanishing Point“ ein „must see“. Der Berliner Galerist Aeneas Bastian hat die britische Künstlerin Emma Stibbon in sein Dahlemer Ausstellungshaus neben dem Alliiertenmuseum an der Clayallee eingeladen. Gezeigt werden neue großformatige Aquarelle, Zeichnungen und graphische Arbeiten. Auf den Bildern befasst sich Emma Stibbon mit den extremen Kräften der Natur, mit Naturerscheinungen und dem menschlichen Messen mit ihnen.

Sie zeigt Landschaften, die das Gewicht der Geschichte tragen – und zugleich zeigen ihre Bilder, wie klein der Mensch angesichts dieser Macht ist. „Die Werke verweisen auf unsere mangelnde historische Wahrnehmung als auch auf das buchstäbliche Verschwinden der polaren Eiskappen“, schreibt die Galerie im Pressetext.

Detailliert wird beispielsweise auf 1,5 mal 1,8 Metern die Abbruchkante eines Eisberges gezeigt, andere Bilder behandeln das Aufbrechen des polaren Eismeers. Der Name der Schau „Vanishing Point“, also „Fluchtpunkt“, deutet auf die sich verändernde polare Welt hin – ob sie wirklich verschwindet, also „vanished“, liegt am Ausmaß der weltweiten Anstrengungen, den Klimawandel zu bekämpfen.

Die Ausstellung „Vanishing Point" ist noch bis zum 14. Januar in der Galerie Bastian in der Taylorstraße 1, U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim, zu sehen. Mittwoch bis Samstag, von 11 bis 17 Uhr. Mehr Infos: bastian-gallery.com

Emma Stibbon hat dieser Welt ihre Kunst gewidmet. Das Polarmeer, der Himmel über dem Eis und die Gebirge von Spitzbergen können noch bis zum 14. Januar in der Galerie Bastian in der Taylorstraße erlebt werden. Wer die Bilder auf sich wirken lässt, fühlt sich klein – ganz zu Recht vor dieser Naturkulisse. Ohnmächtig jedoch ist der Betrachter nicht.

Abbröckelnde Eismassen: „Ice Front I“ von Emma Stibbon. © Emma Stibbon, Courtesy Galerie Bastian

