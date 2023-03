Elf Sekunden sind nicht genug BVV beschließt längere Ampelphasen an der Berliner Dunant-Grundschule

Es war eines der wenigen Ergebnisse der März-Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf, die Plenarsitzung war die kürzeste der Bezirksgeschichte: Die Fußgängerampel über die Schildhornstraße in Höhe der Gritznerstraße soll eine längere Grünphase erhalten.

Denn der Schulweg der 545 Schülerinnen und Schüler der Dunant-Grundschule in der Gritznerstraße 19-23 hat es in sich. Ein großer Teil von ihnen muss die Schildhornstraße überqueren. Direkt an der Kreuzung mit der Gritznerstraße befindet sich eine Ampel – und die Ampelphase ist ein gewaltiges Ärgernis. „Die Ampel ist mit einer Ampelphase von elf Sekunden brandgefährlich“, sagte Judith von Falkenhausen vom Vorstand der Gesamtelternvertretung bei einer Protestaktion im Dezember.

Die Ampel über die Schildhornstraße: Auf den Anforderungsknopf drücken, warten – und dann in elf Sekunden über die Straße hetzen. © Boris Buchholz

Morgens würden sich die Kinder an der Ampel sammeln, „aber nur die Kinder in der ersten Reihe schaffen es gerade so bei Grün“, sagte Vater Philipp Giesecke. Ob die Schülerinnen und Schüler der zweiten und hinteren Reihen noch auf die Straße stürmen oder auf dem sicheren Gehweg blieben, hänge vom Kind ab. „Die haben ja Zeitdruck“, ergänzte Judith von Falkenhausen. Die Forderung der Eltern: Die Ampelphase muss deutlich verlängert werden.

Drei Monate nach der Protestaktion stellte sich die Bezirkspolitik hinter diese Notwendigkeit. In einem Antrag forderte die CDU das Bezirksamt auf, „sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass die Ampelphase zur Überquerung der Schildhornstraße in Höhe Gritznerstraße bedarfsgerecht verlängert wird”. Der Antrag wurde in der BVV einstimmig angenommen.

Die Gritznerstraße ist für die Schulkinder ein heißes Pflaster: Wenn die Straße gerade nicht für eine Protestaktion gesperrt ist, rauscht hier vor allem morgens viel Verkehr durch, parkende Autos verstellen den Kindern die Sicht. © Boris Buchholz

Zuständig für veränderte Ampelphasen ist die Senatsverkehrsverwaltung. Schon bei der Protestaktion vor der Schule im Dezember versprach Verkehrsstadtrat Urban Aykal (Grüne), mit der zuständigen Abteilung im Senat zu sprechen. „Das muss angepasst werden, zumindest zwischen 7 und 9 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr“, sagte er damals dem Tagesspiegel. Doch sei der Bezirk auf die Anordnungen des Senats angewiesen.

Wie lange es dauert, bis die kinder- und seniorenfreundlicheren Grünphasen eingerichtet sind, ist nicht absehbar. Auch wenn die Schulgemeinschaft einen Teilerfolg errungen hat, und Amt und Lokalpolitik in der Ampelfrage hinter den Kindern, Eltern und Lehrer:innen steht: Erst einmal wird weiterhin nur ein kleiner Teil der Schülerinnen und Schüler pro Grünphase sicher über die vielbefahrene Hauptverkehrsstraße kommen. Elf Sekunden sind einfach zu kurz.

„Her mit dem Bremsschwellen“: Die Tempo-30-Zone vor der Schule wird oft missachtet. © Judith von Falkenhausen

