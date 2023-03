Erneut Zäune am Savignyplatz Irritation über „Befestigungsanlage“ in Berlins City West

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 275.000 Mal abonniert. Mit mehr als 37.000 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Neue Gitter an den Beeten auf dem Savignyplatz irritieren (nicht nur) unseren Leser Dietmar Suchalla aus der Mommsenstraße. Er schrieb dem Tagesspiegel ironisch: "Die meterhohe Einzäunung wird hoffentlich dem Ansturm der Erholungsuchenden im Sommer standhalten, sonst ist wahrscheinlich mit einer weiteren Ausbaustufe der Befestigungsanlage mit Hilfe von Stacheldraht zu rechnen." Bereits im vergangenen Jahr hatte das Grünflächenamt Charlottenburg-Wilmersdorf zwei Wiesen auf dem Savignyplatz mit Gittern abgesperrt. Es reagierte damit auf die „sehr starke Übernutzung“. Was diesmal dahintersteckt, lesen Sie im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Wer regiert künftig im Bezirk? Die Verhandlungen bleiben schwierig

Nachbarn singen seit drei Jahren gemeinsam auf der Straße

Charlottenburger Kreuzung soll zum attraktiven Stadtplatz werden

Verschwundene Info-Tafel über Benno Ohnesorg ist zurückgekehrt

Vergammelte Werbesäule am Adenauerplatz wird bald entfernt

Prominenten-Friseur Shan Rahimkhan meldet Insolvenz an

Geschichtliche Schifffahrt über das „Rebellische Berlin“

Streckenposten für den Halbmarathon gesucht

Fußballklub 1. FC Wilmersdorf verzichtet ab sofort auf Eintrittsgeld und lädt damit zu seinen Berlinliga-Spielen ein

Berliner Craft-Beer-Brauerei plant neues Restaurant

