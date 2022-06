Überall in Berlin fehlen Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche. Besonders gravierend ist der Mangel allerdings in Buckow im Süden des Bezirks Neukölln: Dort haben einige Jugendliche nun, wie berichtet, gar mit dem Kulturnetzwerk zusammen einen eigenen improvisierten Jugendtreff gegründet.

Wie Jugendstadträtin Mirjam Blumenthal (SPD) kürzlich auf Anfrage der Grünen mitteilte, wären laut den Vorschriften des Kinder- und Jugendhilfegesetzes rein rechnerisch 504 Plätze für Kinder und Jugendliche in Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Es gibt aktuell allerdings nur 136: Dazu zählen das Mädchensportzentrum Wilde Hütte (42 Plätze) und der pädagogisch betreute Spielplatz Wildhüterweg (94 Plätze). Es fehlen also 368 Plätze – und einen Jugendclub im eigentlichen Sinne gibt es in Buckow gar nicht. Beide genannten Einrichtungen befinden sich zudem ganz am östlichen Rand des Ortsteils, an den Rest Buckows gibt es schon geographisch kaum Anbindung.

Die Lage soll sich laut Blumenthal in den kommenden Jahren auch nur leicht verbessern. So soll noch 2022 – ebenfalls im Ostteil Buckows – eine ehemalige Waschküche zu einem Treff für bis zu 25 Kinder und Jugendliche umgewandelt werden.

Voraussichtlich im Herbst 2023 soll dann der frühere Jugendtreff in der alten Dorfschule in Alt-Buckow wieder eröffnen: Der Jugendclub wurde vor einigen Jahren geschlossen, da das Haus stark baufällig war. Aktuell laufen Sanierungsarbeiten. Mit der Eröffnung gäbe es erstmals seit Jahren wieder ein offizielles Angebot für bis zu 125 Kinder und Jugendliche im zentralen Buckow.

Und noch ein weiterer Jugendclub ist geplant: Auf den Buckower Feldern an der Gerlinger Straße soll 2024 eine Freizeiteinrichtung eröffnen, die von der landeseigenen Stadt und Land betrieben wird. Dort sollen dann 80 Plätze angeboten werden.

Wer jetzt mitgerechnet hat, wird feststellen: Ausreichen wird das immer noch nicht, zumal die Bevölkerungszahl – und damit auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen – eher steigt als sinkt. Langfristig, etwa 2031, soll der Abenteuerspielplatz am Wildhüterweg noch einen Ersatzneubau und weitere 40 Plätze bekommen.

Die Angaben deuten schon an, dass derzeit zwischen 2024 und 2031 keine weiteren Einrichtungen geplant sind. Für weitere Maßnahmen gebe es, sagte Blumenthal, derzeit allerdings weder Flächen noch Geld. Und die Buckower Kinder und Jugendlichen haben wohl Pech gehabt.