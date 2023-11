Freies Toben für Hunde Neues Auslaufgebiet am Berliner Barnackufer soll noch dieses Jahr kommen

Bald können in der Grünanlage am Barnackufer, sie liegt direkt am Teltowkanal, Hunde tollen und spielen – unangeleint. Dort entsteht auf 2000 Quadratmetern ein umzäuntes Freilaufgebiet für „ungefährliche Hunde“. „Wir haben fest vor, diese Fläche noch in diesem Jahr freizugeben“, sagte Grünflächenstadtrat Urban Aykal (Grüne) in der November-Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV).

Der Zaun sei bestellt, „sobald er da ist, wird er auch gebaut werden“. Auch Parkbänke will das Amt aufstellen. 60.000 Euro kostet der Hundeauslauf den Steuerzahler; das Geld stammt aus den Sondermitteln Stadtverschönerung des Senats. „Diese Sondermittel werden leider voraussichtlich ab 2024 nicht mehr zur Verfügung stehen“, bedauert der Stadtrat.

„Fehlende finanzielle und personelle Kapazitäten“ seien die Gründe dafür, dass der Auslauf erst jetzt realisiert werde. Der Errichtungsbeschluss der BVV stammt von 2019. Perspektivisch soll in Steglitz-Ost ein weiteres Hier-können-wir-toben-Gebiet für Hunde entstehen; zwar werde die Finanzierung schwieriger, „aber wir behalten das im Auge“, so der Stadtrat.

Diese Labrador-Welpen machen es vor: In Steglitz können Hunde bald ungestört spielen. © imago/Agentur 54 Grad

Während Zehlendorf mit Hundeauslaufgebieten reich gesegnet ist, sind ähnliche Angebote in Steglitz bisher nicht vorhanden. Er freue sich, dass der neue Auslauf bald komme: „Ich wünsche den Hunden und den Hundebesitzern viel Spaß“, so Stadtrat Aykal.

Nachgefragt hatte eine Bürgerin in der Einwohnerfragestunde der BVV – die Fragestunde steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen. Wie und bei wem Fragen an das Bezirksamt eingereicht werden können, erfahren Interessierte auf der Website des Amts.

