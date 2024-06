Freiwillige Feuerwehr Berlin-Wilhelmshagen Senat streicht Gelder für Neubau

Berlin muss sparen, und das in großem Ausmaß: Rund 570 Millionen Euro fehlen dem Senat derzeit. Der Gürtel muss also deutlich enger als bisher geschnallt werden. Vergangene Woche gab Finanzsenator Stefan Evers (CDU) bekannt, an welchen Stellen das Geld gekürzt wird. Kurz gesagt: Es betrifft rund 600 Stellen und alle Ressorts.