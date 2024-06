570 Millionen Euro weniger als geplant Das ist die Sparliste des Berliner Senats

Nach monatelangem Ringen haben sich CDU und SPD darauf geeinigt, wo die festgelegten Einsparungen in Höhe von rund 570 Millionen Euro für das laufende Jahr erbracht werden. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) stellte am Dienstag im Senat die Sparliste vor, anschließend wurde sie an die Koalitionsfraktionen versandt

Der mit Abstand größte Einzelposten in der Liste, die dem Tagesspiegel vorliegt, ist mit 55,2 Millionen Euro der Titel „Zuschüsse an Universitäten“. Knapp fünf Prozent der ursprünglich in den Doppelhaushalt eingestellten 1,21 Milliarden Euro werden die Universitäten der Stadt im laufenden Jahr weniger zur Verfügung haben.

Der zweitgrößte Einzelposten entfällt auf die Einsparungen im Rahmen des zum 1. Juli an den Start gehenden 29-Euro-Tickets für den Berliner Nahverkehr. Statt wie geplant 150 Millionen Euro in 2024, stehen nur noch knapp 130 Millionen Euro dafür zur Verfügung. Für das kommende Jahr ist schon jetzt absehbar, dass die dann eingeplanten 300 Millionen Euro nicht verausgabt werden. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass das Ticket ein Jahr nach seiner Einführung aus Kostengründen wieder vom Markt genommen wird.

Sparen bei Innen- und Bildungsverwaltung

Häuserübergreifend größter Sparposten sind die Kürzungen bei geplanten Personalausgaben. Nachdem der Innen- und Bildungsverwaltung, den beiden personalintensivsten Senatsverwaltungen, bereits vorab Einsparungen in Höhe von jeweils 50 Millionen Euro auferlegt wurden, sparen auch zahlreiche andere Häuser am Personal sowie am Personal- und Organisationsmanagement. Für die Kita- und Spielplatzsanierung stehen acht Millionen Euro weniger zur Verfügung, bei den Ausgaben für die Verwaltungsdigitalisierung werden häuserübergreifend Millionen gespart.

Während einzelne Sparmaßnahmen wie die Streichungen beim Fonds zur Förderung von klimagerechtem Bauen (zehn Millionen Euro) oder den Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten (11,5 Millionen Euro) bereits im Vorfeld bekannt geworden waren, überraschen einzelne Schritte erheblich. So werden die für die Sanierung des Haus 8 auf dem Gelände des Krankenhauses des Maßregelvollzugs vorgesehenen fünf Millionen Euro auf 1,7 Millionen Euro gekürzt. Eine spürbare Verbesserung der seit Monaten desolaten Lage der Klinik gerät damit aller Voraussicht nach in weite Ferne.

Der mit sieben Millionen Euro veranschlagte Neubau der Freiwilligen Feuerwehr in Wilhelmshagen ist ebenso komplett gestrichen wie die Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte für die Parkraumbewirtschaftung (eine Million Euro) oder die Zuschüsse für die Unterstützung der Berliner Wirtschaft, für die nur ein Zehntel der ursprünglich veranschlagten fünf Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Streichungen bei der Kultur

Der Friedrichstadtpalast muss mit knapp 25 Prozent weniger Geld auskommen, das Haus der Wannseekonferenz genau wie die Stiftungen Berlin-Hohenschönhausen und Berliner Mauer auf Hunderttausende Euro verzichten. Für die Fußball-EM 2024 stehen drei Millionen Euro weniger zur Verfügung, die ursprünglich für den Sportbereich vorgesehene Sparsumme wurde jedoch von 22 auf 13,5 Millionen gesenkt. Insgesamt umfasst die Sparliste des Senats 618 Punkte, von denen der allergrößte Teil unter der Millionengrenze liegt.

Klar ist schon jetzt, dass der Spardruck für das kommende Haushaltsjahr noch deutlich größer werden wird. Sämtliche Senatsverwaltungen sind angehalten, in den kommenden Wochen auszuarbeiten, wo im jeweiligen Haushalt gespart werden kann. Auf zehn Prozent des Ansatzes wurde die vorläufige Sparquote bei einer Spitzenrunde jüngst festgesetzt. Bis Ende Oktober soll klar sein, wo im kommenden Jahr wie viel gespart werden muss.

Unterdessen hat Innensenatorin Iris Spranger (SPD) ein neues landeseigenes Unternehmen für den Fuhrpark von Polizei und Feuerwehr gefordert, um die Investitionen nicht mehr aus dem Kernhaushalt finanzieren zu müssen. Diese Gesellschaft müsse auch Kredite aufnehmen können, um Einsatzfahrzeuge zu kaufen, sagte Spranger dem Tagesspiegel. Ebenso müsse auch der Immobiliendienstleister BIM, an den allein die Polizei 245 Millionen Euro an Miete zahle, Kredite aufnehmen dürfen, um beim Sanierungsstau in den Liegenschaften voranzukommen.