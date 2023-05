Für Vielfalt, Respekt und Toleranz in Berlin Aufruf zum Lichtenberger „Queer Preises“

Im vorigen Jahr gewann der Verein LesbenLebenFamilie (LesLeFam) und war damit erster Preisträger des neu ins Leben gerufenen „Queer Preises“ des Bezirksamts. Dieses ruft nun zusammen mit der AG Queer Lichtenberg dazu auf, Vorschläge für den diesjährigen Preis einzureichen.

Jährlich soll damit eine im Bezirk engagierte Person, ein Unternehmen oder eine Organisation geehrt werden, die sich in besonderer Weise für die Belange und Ziele der queeren Community und für Vielfalt, Respekt und Toleranz gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, trans-* und intergeschlechtlichen Menschen sowie anderen queeren Gruppen (LSBTIQ*) einsetzt.

Begründete Vorschläge können bis zum 31. Juli 2023 an agqueerlichtenberg@gmx.de oder an die Diversity- und Queerbeauftragte, Sabine Pöhl, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin (Sabine.Poehl@lichtenberg.berlin.de) geschickt werden. Der Queer-Preis Lichtenberg wird am 11. Oktober 2023 im Rahmen des Internationalen Coming Out Days verliehen.

Preisträger:innen werden von einer Jury ausgewählt, in der neben der Diversity- und Queerbeauftragten auch Mitglieder von Lichtenberger Vereinen und Organisationen vertreten sind. Preisträger:innen erhalten eine Geldprämie in Höhe von 1000 Euro, eine Skulptur sowie eine Urkunde, die durch den Bezirksbürger:innenmeister Martin Schaefer (CDU) überreicht werden.

