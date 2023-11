Gegen Vermüllung in Berlin-Lichtenberg Rummelsburger See bekommt hohen Metallzaun

Ab sofort starten Maßnahmen zur Sanierung des 22-Stunden-Anlegers für Boote in der Rummelsburger Bucht – dies soll zum Schutz der sich seitlich davon befindlichen Biotope geschehen. Es sollen unter anderem höhere Zäune aus Metall errichtet werden, um die Röhrichte und Auwälder vor Müll und Mensch zu schützen. Genaueres kommt als Mitteilung vom Naturschutzamt: „Die Auwälder sind überwiegend Fahlweiden-Schwarzerlen-Wälder, die als Relikte der ehemaligen Weichholzaue in den niederen Bereichen am Ufer des Sees stocken.“

Der bisher vorhandene Zaun wird trotz der Hinweisschilder auf die geschützten Biotope ständig überstiegen und Flora und Fauna (vor allem brütende Vögel, Amphibien, Biber, usw.) dadurch stark beeinträchtigt. „Vor allem in der wärmeren Jahreszeit wird das Biotop immer wieder als Toilette missbraucht und vermüllt“, heißt es vom Bezirksamt. Der höhere Zaun soll das bald verhindern. Der Blick auf den See soll dadurch nicht beeinträchtigt werden, da es sich um einen Stabgitterzaun handelt.

Aus Naturschutzgründen ist der höhere Zaun unumgänglich Umweltstadträtin Filiz Keküllüoğlu

Aber stört der Zaun nicht auch die Tiere? Laut Naturschutzamt nicht: Um die Durchlässigkeit für Kleinsäuger zu gewährleisten, wird der neue Zaun 10 Zentimeter Abstand zum Boden haben. Er wird 825 Meter lang und mit abschließbaren Toren ausgestattet sein. Der Zaun soll voraussichtlich noch 2023 fertiggestellt werden.

Für die Maßnahmen wird der 22-Stunden-Anleger abgesperrt und saniert. Die Holzdielen des Anlegers sind verwittert und stellen durch Morschheit und Absplitterungen eine Unfallgefahr dar. Das Straßen- und Grünflächenamt wird die Holzdielen durch sogenannte WPC-Dielen ersetzen, die sich durch Robustheit und Härte auszeichnen. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich in diesem Jahr abgeschlossen sein.

„Aus Naturschutzgründen ist der höhere Zaun unumgänglich“, erklärt Umweltstadträtin Filiz Keküllüoğlu (Grüne). „Erfreulich ist die Sanierung des 22h Anlegers; diese wird allen Besucher:innen der Rummelsburger Bucht zugutekommen, die einen schönen Tag am Wasser verbringen möchten.“

