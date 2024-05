Gerangel um Sitzplatzverbot So viele Spätis in Pankow sind betroffen

Etwa die Hälfte der Pankower Spätis darf künftig keine Sitzplätze auf dem Gehweg anbieten – zumindest nach jetzigem Stand. Denn dazu benötigt man eine Gaststättenerlaubnis – so sieht es das neue Sondernutzungskonzept für den öffentlichen Raum im Bezirk vor. Mit einer solchen Erlaubnis gilt ein Späti als „Mischbetrieb“, der prinzipiell maximal zehn Sitzplätze auf Gehwegen bei den Pankower Behörden beantragen darf.

Wie viele Spätis in Pankow eine Gaststättenerlaubnis haben, wollte der Grünen-Verordnete Jan Drewitz wissen. „Nach vorliegenden Schätzungen kann zwischenzeitlich von einer Quote von 50 Prozent, Tendenz steigend, ausgegangen werden“, antwortete das Bezirksamt. Wie viele Spätis es in Pankow genau gibt, darüber hat das Bezirksamt keine Statistik. Allerdings habe man seit 2020 insgesamt 128 verschiedene Spätverkaufsstellen kontrolliert.

Den Grund für die geplante Sitzplatz-Beschränkung nennt das Bezirksamt auch: das Ärgernis Wildpinkeln. Während reine Gaststätten deutlich größere Schankvorgärten anlegen dürfen, weil sie über Toiletten verfügen müssen, ist das bei Spätis nicht der Fall. „Bei Schankwirtschaften ohne gesonderte WC-Anlagen für Gäste legt der Gesetzgeber fest, dass maximal 10 Sitzplätze für Gäste zur Verfügung gestellt werden dürfen“, so das Bezirksamt.

