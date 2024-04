Nächste Runde im Berliner Späti-Streit Pankows Parteien stimmen gegen Sitz-Verbot

Sitzplätze vor Spätis sollen in Berlin-Pankow weiterhin erlaubt bleiben. Das Bezirksamt soll dazu sein „Konzept für die Genehmigung von Sondernutzungen des öffentlichen Straßenlandes in Pankow (...) überarbeiten“. Das beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am gestrigen Mittwoch. „Ziel der Überarbeitung soll es sein, sicherzustellen, dass Spätverkaufsstellen auch weiterhin die Möglichkeit haben, Anträge auf Sondernutzung (...) zu stellen, um vor ihren Verkaufsstätten auch Sitzgelegenheiten aufzustellen“, heißt es in dem Beschluss.