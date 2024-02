Gestohlene Gedenktafel in Berlin-Britz Neukölln zeigt sich solidarisch

Am 9. Februar wurde in der Britzer Hufeisensiedlung eine Gedenktafel, die an ein Zwangsarbeiterlager während der Nazizeit erinnert, gestohlen.

Die Initiative „Hufeisern gegen Rechts“, welche die Tafel erst im April 2024 enthüllt hatte, vermutet, dass die Tat im Zusammenhang mit der rechtsextremistischen Partei „Der III. Weg” stehen könnte. In den letzten Wochen seien einzelne Vertreter*innen der Partei in der Hufeisen- und Krugpfuhlsiedlung unterwegs gewesen, hätten Flugblätter in die Briefkästen geworfen und Aufkleber und Nazisymbole im Umfeld der Gedenktafel angebracht.

„Die Schändung des kleinen Erinnerungsortes in der Onkel-Bräsig-Straße ist für uns ein Versuch, der Aufforderung eines ‚Nie wieder!‘ den geschichtlichen Boden zu entziehen und die Erinnerung an eines der größten Verbrechen in der deutschen Geschichte auszulöschen“, heißt es von der Initiative.

Das Zwangsarbeiterlager, an das die Tafel erinnert, befand sich in der Onkel-Bräsig-Straße 2-4 und 12. Zwischen 1941 und 1945 waren dort 18 sowjetische und polnische Zwangsarbeiter*innen interniert. Die Geschichte der Zwangsarbeit in der Hufeisensiedlung hat die Anwohner*inneninitiative umfangreich recherchiert.

Innerhalb weniger Tage kam das Spendenziel von 300 Euro zusammen

Neukölln zeigte sich solidarisch. Ein von der Initiative gestarteter Spendenaufruf für eine neue Tafel erreichte innerhalb weniger Tage das Spendenziel von 300 Euro. „Wir haben bereits eine neue Tafel in Auftrag gegeben und eine provisorische Tafel aus Holz angebracht, die aber so schnell wie möglich durch die neue Metalltafel ersetzt wird“, heißt es in der Meldung der Initiative.

Bezirke-Newsletter: Neukölln Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die gestohlene Gedenktafel aus der Hufeisensiedlung ist auch Thema der heutigen Bezirksverordnetenversammlung (BVV). In einer mündlichen Anfrage fragt die Bezirksverordnete Cordula Klein (SPD), ob dem Bezirksamt die Zerstörung bekannt ist und ob und wann ein Austausch geplant ist.

Sie wollen mehr aus NEUKÖLLN lesen? Masha Slawinski berichtet in ihrem aktuellen Newsletter auch über die folgenden Themen:

Ewige Baustelle an der Sonnenallee Ecke Hobrechtstraße – das ist der aktuelle Stand

Linke schlägt ehemaliges C&A-Kaufhaus als Bibliotheksstandort vor

„Religionen in Aktion“ – Das Interkulturelle Zentrum Genezareth startet ein neues Projekt

Schneller als gedacht: Junge Eichen an den Neukölln Arcaden sind jetzt mit Bügeln gesichert

Männer beim illegalen Sperrmüllabladen erwischt

Hausbrand in der Sonnenallee

Mann mit Messer verletzt und ausgeraubt

Mehrere Festnahmen bei Gedenken an die Opfer des Anschlags von Hanau

Fußballpleite für den SV Tasmania Berlin e.V.

Sandbad für Spatzen

Heimathafen Neukölln: Spendenaufruf zum Bistro zur guten Hoffnung

Live-Konzert: Brasilianische Klänge im Kulturcafé Neukölln

Familientour: Britzer Garten bei Dunkelheit

Konzert-Abend in der Orangerie mit Lucia Buffo, Inception und Wind Voices

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.