„Heissa Holzmarkt“ an der Berliner Spree Glühwein, Karussell, Märchenhütte – Wintermarkt startet

Im Kreativdorf Holzmarkt an der Spree startet an diesem Donnerstag, 23. November, wieder der beliebte Wintermarkt. Bis zum 23. Dezember werden Händler:innen "glitzernden Schnick und funkelnden Schnack" in Hütten anbieten, es gibt Glühwein, ein Retrokarussell von 1961 sowie ein Kultur- und Kinderprogramm am Wochenende. Der Markt findet draußen statt, es gibt Innenräume zum Aufwärmen und eine Feuertonne.

Die Kinder erwarten Konzerte, Lesungen in der Märchenhütte, Zaubershows, eine Indoor Hüpfburg, ein Spielzeugflohmarkt und ein Flohzirkus. Drag-Shows, etwa von „Duct Tape“, und andere Performances gibt es für Erwachsene. Das gesamte Programm ist online unter www.holzmarkt.com/kalender zu finden.

In der Märchenhütte können Kinder spannenden Geschichten lauschen. © Katha Mau

Termine und Öffnungszeiten Der Wintermarkt „Heissa Holzmarkt“ in der Holzmarktstraße 25 in Friedrichshain ist donnerstags bis sonntags (23. November bis 23. Dezember) an den Nachmittagen immer bis 22 Uhr geöffnet. Donnerstag und Freitag geht es ab 16 Uhr los, Samstag und Sonntag ab 14 Uhr.

Aufgrund rasant gestiegener Kosten in allen Bereichen könne der Markt diesmal allerdings nicht mehr wie gewohnt vollständig ohne Eintritt finanziert werden, heißt es vom Holzmarkt-Team. Deswegen fiele samstags und sonntags ab 16 Uhr ein "Kulturbeitrag" von 2 Euro pro Person an. Das Zeitfenster zwischen 14 und 16 Uhr bliebe weiterhin kostenfrei, genauso wie der Eintritt für Kinder während des gesamten Wintermarktes.

Bezirke-Newsletter: Friedrichshain-Kreuzberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Bezirksnewsletter Friedrichshain-Kreuzberg erscheint immer donnerstags. Hier geht es zum kostenfreien Abo. Diese Woche schreibt Corinna von Bodisco über diese Themen: