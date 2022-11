Hin und her in der Vorweihnachtszeit Advents- und Kunstmarkt zieht vor das Rathaus

Dieses Jahr ist die Vorweihnachtszeit besonders ereignisreich für Farshad Goja: Er betreibt am S-Bahnhof Zehlendorf nicht nur den Wochenmarkt auf dem kleinen Teltower Damm und dem Postplatz. Zum Advent organisiert er an gleicher Stelle auch jeden Sonntag einen Advents- und Kunstmarkt.

Eigentlich. Denn die Berliner Wasserbetriebe kündigten Baumaßnahmen am kleinen Teltower Damm an, der Marktbetreiber sagte daher den Adventsmarkt für dieses Jahr ab. Die Gespräche mit den Kunstschaffenden und Händlern habe er schweren Herzens geführt, sagte er dem Tagesspiegel am Telefon, „aber niemand will auf einer Baustelle einen Glühwein trinken“. Ende Akt eins.

Aufzug Akt zwei: Aus dem Rathaus meldete sich Stadtrat Urban Aykal (Grüne) – ob Herr Goja nicht doch einen Kunstmarkt an den Adventssonntagen organisieren könne. Die beiden einigen sich für einen verkleinerten Markt auf einen neuen Standort: Der Platz vor dem Bürgersaal an der Ecke von Teltower Damm und Kirchstraße wurde auserkoren. Platz gebe es dort für bis zu 20 Stände, die Hälfte der Anzahl aus dem Vorjahr: „Ich konnte 15, 16 Händler zurückholen“, so Farshad Goja.

Farshad Goja betreibt seine Märkte im Südwesten mit Leidenschaft: Er lebt in Lichterfelde. © privat

Dann begann der dritte Akt: „Jetzt sagten die Wasserbetriebe, dass sie die Baustelle doch erst im Januar beginnen werden.“ Doch nun wieder die Planungen umzustoßen, sei in der Kürze der Zeit nicht möglich, argumentiert der Markt-Experte. Zudem würden sich die bisher zugesagten Stände auf der viel größeren Fläche verlieren; da bleibe er lieber bei dem Standort vor dem Rathaus.

Noch sind Stände frei Marktchef Farshad Goja hätte noch Platz für Künstlerinnen und Künstler, die ihre Werke und Produkte auf dem Kunstmarkt feil bieten wollen. Kontakt: Telefon 0160 / 1 85 54 05, E-Mail info@markt-zehlendorf.de.

Ab dem ersten Advent, 27. November, findet der Advents- und Kunstmarkt zwischen 11 und 18 Uhr an der Ecke von Teltower Damm und Kirchstraße statt – in Sichtweite vom Zehlendorfer Weihnachtsmarkt auf der Dorfaue. „Der Weihnachtsmarkt und der Kunstmarkt passen sehr gut zusammen“, findet Farshad Goja, „beide bereichern den anderen.“

