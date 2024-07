Hunde in die Kirche Wie lief der Tiergottesdienst, Pfarrer?

Am Wochenende war Tier-Gottesdienst in Berlin-Staaken, mitten in der Großsiedlung Heerstraße Nord. Vorneweg: Pfarrer Viktor Weber. Seit 2019 bietet er diesen ganz besonderen Gottesdienst. Hier spricht er im neuen Tagesspiegel-Newsletter „Spandau Daily“.

Wie viele kamen vor die Kirche, Pfarrer Weber?

35 Homo Sapiens, zwölf verschiedene Hunde, eine Schildkröte – sie war letztes Jahr schon da -, eine Perserkatze sowie ein paar Spatzen und Tauben. Die sind zur Predigt allerdings nicht mehr geblieben.

Ein Herz für Tiere. Aber natürlich kümmtert sich Pfarrer Viktor Weber auch um die Menschen, für die er in seinem Amt viel Neues ausprobiert. © privat

Einmal kam ja sogar ein Kind mit seinem Lieblings-Einhorn. Diesmal?

Plüschtiere waren nicht gesehen. Die Anwesenheit innerer Schweinehunde kann aber nicht ausgeschlossen werden.

Das Thema war…

Es ging um einen fröhlichen und doch ernsten Gottesdienst open air zum Thema ‚Qualzucht – nein Danke‘ in Kooperation mit Katharina Marrioth-Lange von der Hundeschule Stadthundetraining in Staaken.

Der nächste besondere Gottesdienst?

Der Schlagergottesdienst am Sonntag, 15. September, um 11.15 Uhr in der Obstallee 22e – auf der Wiese. Heerstraße Nord glänzt somit dieses Jahr mit besonderen Formaten.

Haben Sie eigentlich wieder einen Hamster?

Ich habe jetzt einen Sohn. Zählt das auch?

Apropos Himmel und Tiere: Vor vier Wochen war der Spandau-Newsletter im Kirchturm von St. Nikolai – zu Besuch bei den sechs Falken, die in der Altstadt aufwachsen: hier meine Tagesspiegel-Geschichte. Heute früh war das Nest leer: „Alle unsere sechs Racker sind ausgeflogen und erkunden jetzt die Umgebung“, so Ines und Matthias Küstermann, die seit neun Jahren die „Falkencam“ und ihren Blog anbieten. Sie sollen aber gesund sein. Und abends kamen die Tiere zuletzt immer noch zurück in den Falkenkasten.