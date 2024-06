„Spandau Daily“ beim Tagesspiegel Ab Montag gibt’s den täglichen Spandau-Newsletter

Wir probieren etwas Neues aus: Den Spandau-Newsletter des Tagesspiegels gibt es ab Montag, 24. Juni, täglich – erst einmal bis zu den Berliner Sommerferien. „Spandau Daily“ nennen wir ihn. Es ist ein Live-Experiment, und ich habe richtig Lust darauf. Was soll schon schiefgehen? Spandau geht ja immer. Und exklusiv in Spandau probieren wir den „Daily“ jetzt aus.

Der tägliche Spandau-Newsletter wird deutlich kürzer sein und soll immer am späten Mittag erscheinen – mit schnellen Kurznachrichten, ohne viel Klimbim. Zu berichten gibt es so viel zwischen Staaken und Siemensstadt, zwischen Kladow und Hakenfelde. Aber ist das auch zu schaffen? Und lesen Sie das überhaupt? Das werde ich sehen.

Wie bekommen Sie „Spandau Daily“? Den täglichen Kurz-Newsletter erhalten Sie werktags exklusiv als Tagesspiegel-Plus-Abonnent, denn kostenlos ist meine Arbeit nicht. Daher danke ich Ihnen sehr für Ihre Unterstützung, Ihre Wertschätzung, Ihre vielen Tipps und Mut machenden Mails.

Den klassischen Spandau-Newsletter – mit Nachbarschaftsportrait, mit Kiezkamera und den anderen bekannten Rubriken – erhalten Sie wie gewohnt und gebündelt in längerer Version am Dienstag. Daran ändert sich nichts.

Wer allerdings kein Tagesspiegel-Plus-Abo hat, kann – aktuell – nur noch jede zweite Ausgabe des klassischen Spandau-Newsletters am Dienstag lesen. Mit 17 Cent am Tag kostet Tagesspiegel Plus im Bezirksnewsletter-Angebot allerdings weniger als eine Schrippe. Mit T+ können Sie auch alle anderen Bezirksnewsletter, den preisgekrönten „Tagesspiegel Checkpoint“ vom Team um Chefredakteur Lorenz Maroldt sowie alle Texte auf tagesspiegel.de lesen.

Was Sie ab Montag im „Daily“ erwarten dürfen? Die nächste Woche wird knackig für Spandau. Der Kanzler kommt nach Spandau, ich erzähle Ihnen viele News von mindestens drei Schulbaustellen. Ich habe Infos zu einem beliebten Steg am Havelufer, berichte über ein echtes Verkehrsärgernis vor der letzten Rathaus-Sitzung vor den Sommerferien, erkläre eine kuriose Baustelle, deren Baugrube schon ewig offen ist – und verrate frohe Nachrichten zu einem besonders wichtigen Weihnachtsfest. Bis Montag!

