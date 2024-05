Illegale Werbung, Baustelle, neue Flagge Was passiert da oben am Rathausturm von Spandau?

Er ist das Wahrzeichen von Berlin-Spandau: der Rathausturm. 110 Jahre alt, 80 Meter hoch, kleine Fenster, drinnen ein zerstörter Fahrstuhl. Die Uhr mit den 2,80 Meter langen Zeigern steht schon lange still. Und weil der Beton von der Spitze hinab rieselte, lässt Spandaus Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, das Ding endlich sanieren. Seit dem Frühjahr hängt dort oben eine gewaltige Stahlrohrkonstruktion, die kilometerweit zu sehen ist. Und in den ersten Tagen hing da: große Werbung.

1A-Lage für Marketingbuden: BVG-Busknoten, ICE-Bahnhof, Altstadt Spandau bringen zehntausende Kontakte am Tag. Geworben hat dort ein Bauunternehmen („Gerüste, Logistik, Container“), das deutschlandweit an sieben Standorten tätig ist und auf den Plakaten um neues Personal wirbt.

Dürfen die da gratis werben, wollte u.a. Max Grüninger, CDU, wissen. Gegen die Firma selbst hat keiner was. Den Turm könnte allerdings auch das Rathaus selbst in so einem Fall für Werbung nutzen – ob touristisch oder zur Akquise von Behördenpersonal oder Wirtschaftsunternehmen. Vor drei Wochen habe ich das Thema im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels aufgegriffen – am Tag danach war das Banner weg.

Das eingehüllte Rathaus im Frühjahr 2024. Der Turm wird bis Ende 2024 saniert und soll 2025 vom Gerüst befreit sein. © André Görke

Es handele sich nicht um eine klassische Werbeanlage für andere Firmen, „sondern um die Bespielung von Flächen durch die Gerüstbaufirma selbst“, erklärte jetzt Stadträtin Brückner. „Dass ausführende Gerüstbaufirmen ihren Namen inklusive Logo und ggf. Kontaktangabe in der Regel zurückhaltend auf Baugerüsten präsentieren, ist durchaus üblich.“ Und: „Es obliegt den Bezirken, den Einsatz von Werbebannern an Baugerüsten im Einzelfall zu genehmigen.“

Der Haken hier: „Anzahl, Größe, Motiv und Layout der Banner waren allerdings nicht vom Bezirksamt freigegeben. Die Banner am Rathausturm wurden durch die Bauleitung der Gerüstbaufirma wieder abgenommen.“ CDU-Mann Grüninger will jetzt noch mal nachhaken, ob nicht der Bezirk selbst dort werben wolle.

Drehscheibe der BVG: das Drehkreuz unter dem 80 Meter hohen Rathausturm. © André Görke

Und was macht die Baustelle? 2025 soll der 80-Meter-Turm wieder frei sein: Die Baufirma soll jetzt loslegen, nachdem die Vogelbrutzeit der Falken die Gerüstbauer schon 2023 ausgebremst hat. „Die Arbeiten zur Betonsanierung werden voraussichtlich im Mai beginnen können“, so Brückner. „Mit der Fertigstellung der Arbeiten am Rathausturm ist zum Ende des Jahres 2024 zu rechnen.“ Ursprünglich sollten die Arbeiten im Frühjahr 2024 beendet sein.

Der Blick von der Ausguckplattform in geschätzt 65 Metern Höhe ist fantastisch…

Blick vom Rathaus in die Altstadt von Spandau. © André Görke

2025 soll dann auch ein Flaggenmast wieder ganz oben wehen, aber das wissen Sie ja seit einem Jahr aus dem Spandau-Newsletter. Der alte musste 2022 abgerissen werden. Bis ganz nach oben in 80 Metern Höhe habe ich mich leider nie getraut; für mich war an der klapprigen Leiter über dem Ausguck Schluss. Aus der Dunkelheit hätte ich durch das Loch nach oben klettern sollen – dann kam die Höhenangst.

Das ist der Hohlraum über dem Ausguck. Über diese schmale Leiter geht es aufs Dach mit dem Flaggenmast. © André Görke

Die Fahne auf dem Rathausturm will übrigens ein Bürger zahlen, wenn das Rathaus klamme Kassen hat. „Es gab Zeiten, da befand sich auf dem Rathausturm eine Flagge“, schrieb mir Tagesspiegel-Leser Joachim Weiß aus Kladow, der sich immer wieder engagiert (u.a. Weihnachtsessen für Obdachlose, neuer Bouleplatz am Flugplatz Gatow, Flohmarkt am Glienicker See ff.). Er hat dem Rathaus schon einmal eine Flagge spendiert („Die 250 Euro für die Rathaus-Fahne zahle ich gern“) und will auch diesmal helfen. „Ich habe dies noch nicht beim Bezirk angesprochen, doch meine Frau und ich würden gerne die erste Flagge auf unserem ehrwürdigen Rathausturm spendieren“, sagt Weiß. Vielleicht, hoffentlich wird etwas daraus…“

Im Spandau-Newsletter finden Sie noch viel mehr lokale Nachrichten aus dem Bezirk: Darin bündeln wir exklusive Spandau-News, Kiez-Debatten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Hier eine Themenübersicht, was Sie alles im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

Neuigkeiten von einer Gastro-Institution: „Fisch Frank“ im Interview.

im Interview. Rathaus I: Neulich hing riesige Werbung am Turm , dann wurde Sie plötzlich abgehängt. War sie illegal? Die Antwort im Spandau-Newsletter.

, dann wurde Sie plötzlich abgehängt. War sie illegal? Die Antwort im Spandau-Newsletter. Rathaus II: Wie lange wird der Turm eigentlich noch saniert ? Der Zeitplan, der Zeitverzug - und welcher Bürger und Newsletter-Leser dem Rathaus eine neue Spandau-Flagge spendieren will, verrate ich im Spandau-Newsletter.

? Der Zeitplan, der Zeitverzug - und welcher Bürger und Newsletter-Leser dem Rathaus eine spendieren will, verrate ich im Spandau-Newsletter. Rathaus III: Auf dem Vorplatz wird’s diese Woche trubelig - beim „Tag der Demokratie“, zu dem Schulen, Lehrkräfte und Eltern eingeladen sind. Kommen auch Sie?

eingeladen sind. Kommen auch Sie? Wird der Rasen des SC Siemensstadt abgerissen? Die besten Ideen für das riesige Vereinsgelände des Klubs stelle ich im Newsletter vor. Es gibt bereits Kritik.

abgerissen? Die besten Ideen für das riesige Vereinsgelände des Klubs stelle ich im Newsletter vor. Es gibt bereits Kritik. Richtfest für Spandaus neue Schule : Wo liegt sie? Welche Rolle spielt eine Eisbahn? Und wie sollte sie heißen? Ihre Ideen, bitte!

: Wo liegt sie? Welche Rolle spielt eine Eisbahn? Und wie sollte sie heißen? Ihre Ideen, bitte! Kultur-Höhepunkte: Diese zwei Konzerttipps sollten Sie unbedingt kennen!

sollten Sie unbedingt kennen! Viele Termine, viele Tipps, viele Kurznachrichten: zum BSR-Fest, zu Spandaus neuer Försterin, zu neuen Baustellen, zum Sportfest an der Havel, zu Altstadtführungen und... lesen Sie alles im Spandau-Newsletter.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter – jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.