Illegale Werbung in Berlins City West Bezirk stoppt Video-Berieselung auf dem Kurfürstendamm

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 275.000 Mal abonniert. Mit mehr als 37.000 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Viele der Werbe-Vitrinen am Kurfürstendamm werden zweckentfremdet. Jetzt geht das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf dagegen vor. Die Vitrinen waren einst für Läden genehmigt worden, damit diese ihr Angebot draußen an den Gehwegen wie in einem Schaufenster präsentieren können. Doch stattdessen sieht man inzwischen oft verschiedenste Werbung von Fremdfirmen. Stark leuchtende LED-Monitore zeigen Bilder, die mehrmals pro Minute wechseln, und kurze Videoclips. Bald wohl nicht mehr, denn der Bezirk verzeichnet einen juristischen Erfolg gegen die Betreiber. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

US-Veteran erinnert sich an die Arbeit in der Spionagestation auf dem Teufelsberg

Restaurant Reinhard’s im Hotel Bristol muss schließen

Studierende zeigen Entwürfe für neues TU-Hochhaus

Freikarten für Stadtführungen und Jazzkonzert mit Jeff Glodblum

Halbmarathon führt durch die City West

In Eichkamp kann jeder gratis Tennis spielen

Rätsel um Bau einer Riesen-Villa in Grunewald gelöst

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite