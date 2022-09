Kaltes Wasser für Kinder „sozial fatal“ In Pankows Sporthallen darf doch warm geduscht werden

Darf in den (Schul-)Sporthallen des Bezirks aus Energiespargründen im Winter nur kalt geduscht werden? So hatte es Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) unlängst mitgeteilt. Auf der von ihm vor zwei Wochen vorgelegten Liste zu geplanten Energie-Einsparungen stand als erste Maßnahme: „Warmwasser-Abschaltung in Schulen und Sporthallen“.

Am Mittwoch nun hat Benn klargestellt: Es kann dort weiterhin regulär geduscht werden. Ein Abstellen des warmen Wassers sei zwar auf Landesebene diskutiert worden, sagte Benn auf der Bezirksverordnetenversammlung. Doch: „Bei den ganzen Abschaltungen sind die Duschen in Sporthallen ausgenommen.“

Alles andere wäre auch „sozial ungerecht“, erklärte der CDU-Verordnete David Paul, da die Sportler und Kinder dann eben zu Hause duschen müssten und dies insbesondere Familien mit geringem Einkommen belaste. Dem stimmte Benn zu. „Das wäre sozial fatal, und das wird nicht stattfinden“, sagte der Bürgermeister. Allerdings schob er nach: „Es sei denn, das Land Berlin entscheidet es doch.“

