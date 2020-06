Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 213.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus MITTE schreibt Julia Weiss:

Rassismus ist etwas, was sie alltäglich erlebt und mitbekommt: Karen Taylor arbeitet bei "Each One Teach One" (Eoto) in Wedding. Der Verein sammelt Vorfälle von Rassismus durch die Polizei in einer Statistik und bietet Beratung an. "Auch hier in Berlin ist Racial Profiling Alltag", sagt Taylor. Gegründet hatte sich der Verein 2014 mit der Eröffnung des Vera-Heyer-Archivs in Wedding, einer Bibliothek mit Werken Afrikanischer, Afrodiasporischer und Schwarzer Autor*innen. Die Afro-Deutsche Aktivistin Vera Heyer hatte sich vor ihrem Tod gewünscht, ihre Sammlung von Literatur, Zeitschriften und Zeitdokumenten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Seitdem wurde die Bibliothek erweitert und zum Ausgangspunkt vieler Aktivitäten, mit denen der Verein Schwarze Menschen empowert. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Debatte um Polizeigewalt bei Demo gegen Rassismus in Mitte

„All Cops are beautiful“: Post der Jungen Union Mitte wird auf Instagram kritisiert

Nistende Vögel retten Kolonie 10 vor Abriss - vorerst

Hamburger Bahnhof eröffnet am 14. Juni wieder

Aktivisten verwandeln Mohrenstraße in George-Floyd-Straße

Gastro-Krise: Die Analog Bar steht auf Ebay zum Verkauf

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller:

Neue Corona-Fälle unter Schulkindern

Wie dicht darf die Cité Guynemer noch bebaut werden?

SPD-Abgeordneter beklagt katastrophale Abwasserlage

Bezirksamt: Baugenehmigung durfte nicht verweigert werden

Immer wieder Ärger vor den Betriebshöfen – verkürzte Öffnung führt zu Dauerstau

Musikschulen, VHS und Turnhallen öffnen wieder – aber unter strengen Corona-Auflagen

Offener Vollzug in der JVA Tegel nun doch trotz Anwohnerprotesten?

David Joram schreibt aus NEUKÖLLN:

Interview mit dem philosophischen Videokünstler Leon Eilenberger über seinen Wohnort Neukölln

Das Syndikat soll dicht gemacht werden: Ein Bewohner, der über der Kneipe wohnt, trägt Trauer

Das Sommerbad hat wieder auf - wie stark wird das Angebot genutzt?

Neuköllns Baby-Turmfalke wird beringt: Warum das wichtig ist

