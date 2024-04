Kanalreparaturen beendet Berliner Kaiserdamm ist wieder ganz befahrbar

Seit Freitagmittag kann der Autoverkehr wieder über den gesamten Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg fließen. Fast genau ein Jahr nach den Sperrungen wegen Kanalschäden haben die Berliner Wasserbetriebe ihre Baustelle am Sophie-Charlotte-Platz geräumt. Am Mittag hat Senatsverkehrsverwaltung die stadteinwärts führenden Fahrbahnen nach der Umstellung einiger Ampeln freigeben, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) bestätigte. In der westlichen Richtung geschah dies bereits im vergangenen Dezember.