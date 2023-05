Karstadt in Berlin-Wedding Entwürfe für Umbau öffentlich

Wie es ist, so soll es nicht bleiben: Kaufhäuser, in denen man alles von Socken über Tischdecken bis hin zu Kerzenständern kaufen kann, sind längst aus der Mode gekommen. Das hat auch Karstadt zu spüren bekommen. In Charlottenburg soll das Warenhaus abgerissen und durch Wohnungen und Büros ersetzt werden, in Tempelhof und Spandau ist die Zukunft der Standorte ungewiss.

Den Standort am Leopoldplatz im Wedding will die Signa-Gruppe zwar erhalten, das Gebäude aber zu einem „Kaufhaus der Zukunft“ umbauen und die Verkaufsfläche um ein Drittel reduzieren Seit Januar läuft dafür ein städtebaulich-architektonischer Wettbewerb, der am 10. Mai endet. Bevor die Jury einen Siegerentwurf auswählt, dürfen Bürger:innen noch einmal mitreden: Am 9. Mai lädt die Signa-Gruppe alle Interessierten zur Vorstellung der vier Entwürfe ein.

Es gibt die Möglichkeit, den Architekt:innen Fragen zu stellen und Feedback zu geben. Die Anmerkungen werden im Anschluss an das Gremium weitergetragen, welches sie in die Entscheidungsfindung einfließen lässt. Die Veranstaltung findet von 17 bis 20 Uhr im Galeria-Restaurant in der Müllerstraße 25, 13353 Berlin statt. Der Raum ist barrierefrei zugänglich.

