Kaufvertrag unterschrieben Bewohner retten Hirschhof in Prenzlauer Berg

Der berühmte Hirschhof in Prenzlauer Berg ist nun auch offiziell gerettet. Die Anwohner der Kastanienallee 12 atmeten auf, als am 21. Dezember der Kaufvertrag für ihr Haus durch die „Selbstbau e.G.“ und die Schweizer Stiftung „Edith Maryon“ unterschrieben wurde. „Damit wurde endgültig sichergestellt, dass alle in ihrer geliebten K12 bleiben können und niemand verdrängt wird“, berichtet Anwohnerin Angela Dressler.

Der Pankow-Newsletter des Tagesspiegel hatte den Fall der drohenden Versteigerung des Hauses im Februar 2022 öffentlich gemacht. Die Anwohnerinnen und Anwohner versuchten daraufhin, mittels einer neu gegründeten Genossenschaft selbst zuzuschlagen und baten den Senat um Förderkredite – was nach einer langen Zitterpartie am Ende auch klappte.

„Ohne den Support von Freunden, Familie, Nachbarschaft, dem Bezirk Pankow und einzelnen Politiker:innen sowie der Berliner Presse, ganz speziell dem Tagesspiegel, wären wir nicht so weit gekommen“, sagt Dessler. Die Hausgemeinschaft sei sich darüber bewusst, „dass der glückliche Ausgang eine Ausnahme auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist – leider. Es herrscht sehr große Dankbarkeit für alle, die das Projekt unterstützt haben.“

Die Bewohnerschaft will sich nun der Zukunft ihres Hauses widmen: Ab 2024 soll das Gebäude saniert werden. „Weniger Ruine, gewohnt viel Charme und weiterhin ein Haus für alle, die sonst nicht mehr im Prenzlauer Berg leben könnten“, verspricht Dressler. Unter anderem soll ein Viertel aller eventuellen Neuvermietungen in der K12 an Bewerber mit WBS erfolgen.

Dieser Text stammt aus dem Bezirksnewsletter für Pankow, der immer donnerstags erscheint. Wie alle anderen Newsletter aus den Bezirken können Sie ihn hier kostenlos abonnieren.

Über diese Themen berichtet der aktuelle Newsletter aus Pankow auch:

Vorwürfe aus der Bezirkspolitik an Senat: U2 und S-Bahn sind unterbrochen, Pankow ist abgekoppelt – Parteien fordern Konsequenzen und Aufarbeitung

Senat für Erhaltung der Eschenallee: Neuer Plan für Werneuchener Wiese vorgelegt – Fällungen nun vom Tisch?

„Beton-Satellitenstadt“: Kritik an geplanten Hochhäusern in Karow

Ärger im Schlosspark Schönhausen: Anwohner protestieren gegen Rodungen und erwirken einen Fäll-Stopp

Grüne und Linke wollen Elisabeth-Aue von Bebauung freihalten

Straße zu schmal: Umbau der Kastanienallee in Rosenthal droht zu scheitern – Bezirk räumt erstmals Planungsfehler ein

Bis 2035: A100 soll bis Prenzlauer Berg weitergebaut werden – Bundes-SPD stimmt zu

Attacken auf Parteibüros von CDU und Grünen

Rosa-Luxemburg-Gymnasium führt Musical zum Mauerfall auf

Neun Autobrandstiftungen mit politischen Hintergrund in Pankow

Trotz Rückschlag: CDU fordert weiter Hahnemann-Ehrung im Bezirk

Zur Startseite