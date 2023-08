Kiezspaziergänge in Berlin-Pankow Spuren jüdischen Lebens und des Widerstands entdecken

Spuren jüdischen Lebens und des Widerstandkampfes im Bötzowviertel in Prenzlauer Berg entdecken.: Der SPD-Abgeordnete Tino Schopf lädt Interessierte ein zu einem gemeinsamen Spaziergang am Sonnabend, dem 26. August, auf den Straßen des Viertels rund um die Hufelandstraße. Dabei wird es auch um die Frage gehen, was der Buchtitel „Ich trug den gelben Stern“ mit dem Leben einer prominenten Bewohnerin des Viertels zu tun hatte., in dem freilich nicht nur Widerstand gegen die Naziherrschaft geleistet wurde.

In der heutigen Käthe-Niederkirchner-Straße, die früher Lippehner Straße hieß, wurde auch das Kondom erfunden. Von wem - das können Sie auf dem Spaziergang erfahren. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Stierbrunnen am Arnswalder Platz. Der Spaziergang dauert rund zwei Stunden und ist kostenlos.

Zum Jüdischen Friedhof in Weißensee

Am Sonntag, den 27. August begibt sich Tino Schopf mit Interessierten auf den Jüdischen Friedhof in Weißensee - der flächenmäßig größte erhaltene jüdische Friedhof Europas. Sie erfahren, welche Rolle er in der Geschichte jüdischen Lebens in Berlin seit dem 13. Jahrhundert innehatte, warum er ein Gartendenkmal ist und welche Rolle der Architekt Hugo Licht bei Planung und Gestaltung spielte..

Treffpunkt ist am Eingang des Friedhofs am Markus-Reich-Platz um 14 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich. Männliche Teilnehmer benötigen eine Kopfbedeckung.