Klein, kühl und gekachelt Drei Freibad-Tipps im Berliner Westen

Was für ein Sommerwetter! Doch erst in, schwitz!, 30 Tagen gibt’s die passende Erfrischung für Berlin-Spandau: Die Bäderbetriebe um Johannes Kleinsorg öffnen das kleine Freibad Staaken-West am 1. Juni. Das teilte das Unternehmen jüngst mit. Das kleine Bad in der Peripherie (1980 erbaut, als diese Ecke noch zur DDR gehörte), verfügt über ein 25-Meter-Becken mit vier Bahnen, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche sowie einen Planschbereich mit Rutsche und Wasserspiel.

Geöffnet ist es diesmal drei Monate, also bis 1. September. Und zwar täglich von 7 bis 19 Uhr. In der Vergangenheit war das Bad oft nur wenige Wochen geöffnet, weshalb der heutige Regierende Bürgermeister Kai Wegner, CDU, mal markig schimpfte: „Das ist ein Sommerbad, kein Sommerferienbad!“

Spandaus einziges Freibad: das kleine Sommerbad in Staaken-West. Hier der Zugang. © André Görke

Weil das große Spandauer Freibad an der Gatower Straße (100.000 Besucher im Sommer) noch mindestens 2024 geschlossen bleibt, ist das Mini-Bad in Staaken eine Alternative für Menschen, die gekachelte Schwimmbecken lieber mögen als Badeseen oder die Havel.

Es gibt noch zwei weitere Freibad-Alternativen. Im Osten: das Olympiabad kurz hinter der Bezirksgrenze in Westend (bereits geöffnet, bis 6. September). Im Westen: das Freibad in Falkensee, genannt „Waldbad“. Von der Stadtgrenze sind’s 15 Minuten mit dem Fahrrad.

Das „Waldbad“ in Falkensee ist seit 1. Mai geöffnet. Das Freibad befindet sich in der Salzburger Straße 59, ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, bietet Imbiss, Fußball-, Volleyball- und Spielplatz sowie Liegestühle. Der Preis: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. „Eltern mit bis zu drei Kindern können demnach als Familie für 10 Euro das Waldbad den ganzen Tag nutzen“, heißt es auf der Bäderseite. Und weiter: „’Klein, aber fein’ lautet die Devise in Falkensees Freibad Nummer eins. Ein Kinderbecken für die Kleinen und eine Rutsche für die Größeren laden zu Spiel und Spaß ein. Dank Wasservorerwärmung sind die Wassertemperaturen auch bei kühlerem Wetter angenehm warm.“ Mehr Infos: gegefa.de/aktuelles-waldbad

