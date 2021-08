Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 250.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Vom Sozialpädagogen zum Lastenrad-Bauer: Michael Schönstedt von "Pedal Power". In unserer Rubrik "Nachbarschaft" wird der Firmengründer aus dem Kaskelkiez vorgestellt. „Die Mobilitätswende geht langsam voran, aber sie wird nicht aufzuhalten sein“, sagt er unter anderem. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Afghanische Familie in Lichtenberg bangt um Angehörige am Kabuler Flughafen

Ein Jahr nach dem Brandanschlag: Kneipe "Morgen wird besser" ist wieder geöffnet

Ausstellung "Dark Matter"

Erstes autonomes Lastenrad im Test

Lange Nacht der Bilder

Howoge legt Grundstein für ersten Schulbau mit neuem pädagogischen Konzept

Autoreifen aus Hochhaus auf Spielplatz geworfen

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Containerdorf Altglienicke wird reaktiviert

Boom der E-Bikes erfasst Niederschöneweide

Lage an den Schulen: Neue Coronafälle und viele Klagen

Museumsprojekt AEG-Kantine kommt nicht voran

Hauptmanngarde distanziert sich von NPD-Wahlplakat

Kiezrätsel: Warum heißt die Pyramidenbrücke Pyramidenbrücke?

Treptower Park wird nachts teilweise gesperrt

SPD-Kanzlerkandidat hält Hof - im Zenner

