Lernen in der Volkshochschule Berlin-Reinickendorf Wo sich veganer Koch- und polnischer Sprachkurs treffen

Joanna Goldstein, Spitzname Asia (sprich: „Ascha”) spricht Polnisch als Muttersprachlerin fließend und unterrichtet die Sprache obendrein seit vielen Jahren. Die 40-Jährige kommt aus Łódź und lebt seit 2016 in Berlin. An der Volkshochschule Reinickendorf gibt sie Sprachunterricht und Kochkurse.

Wie wird sie lieber genannt, Joanna oder Asia? „Joanna fühlt sich etwas distanzierter an, es ist der Name, den ich auf dem Amt verwende“, erklärt die studierte Sprachwissenschaftlerin. „Meine Kurse gestalte ich persönlicher. Ich mache, was ich liebe, und da werde ich lieber Asia genannt.“

Ihre Arbeit in Reinickendorf begann sie vor ungefähr drei Jahren, als es mit der Corona-Pandemie losging. „Damals konnten wir die Sprachkurse nur unter bestimmten Bedingungen abhalten: online und in Präsenz mit sehr wenigen Teilnehmenden. Dazu offene Fenster, zwei Meter Abstand und Masken“, erklärt Goldstein.

Mit den Masken sei es sehr schwierig, eine Sprache zu lernen. „Die Aussprache im Polnischen ist schwer, und ich erkläre sehr viel mit dem Gesicht und dem Mund. Auch beim Verstehen spielt der Gesichtsausdruck eine große Rolle“, sagt die Polnischlehrerin. Goldstein gibt Kurse für verschiedene Sprachniveaus. Am 20. November startet der Kurs „Polnisch A1.1 intensiv für Anfänger*innen“, am 2. Dezember gibt es den Crashkurs „Polnisch A1/A2: Konversation am Wochenende“.

Joanna Goldstein unterrichtet an der Volkshochschule Reinickendorf Polnisch und gibt Kochkurse. © privat

Im neuen Jahr geht es dann auch weiter mit ihren Kochkursen, beispielsweise „Weganski bigos“. Hier treffen sich veganer Koch- und polnischer Sprachkurs. Viele der Teilnehmenden ernährten sich selbst gar nicht vegan. „Ich verbreite dabei keine große Ideologie. Es geht einfach nur darum, eine natürliche Situation fürs Sprachenlernen herzustellen.“ Die veganisierten polnischen Gerichte, die Goldstein mit den Teilnehmer:innen kocht, seien leicht herzustellen, „nicht Seitan mit Soja“.

Es gebe in der polnischen Küche darüber hinaus „magische Produkte“, die gut fürs vegane Kochen geeignet seien, zum Beispiel geräucherte und getrocknete Pflaumen. Das Kochen und das Polnischlernen nebenbei funktioniere zusammen „wie ein Wunder“, die Teilnehmenden lernten viel schneller.

Ich bin eine jüdische und queere Frau. Das sagt nichts darüber aus, welche politische Meinung ich habe, sondern ich möchte die Kurse offen gestalten. Joanna Goldstein

Wichtig ist Goldstein bei alledem eines: Inklusivität. „Ich bin eine jüdische und queere Frau. Das sagt nichts darüber aus, welche politische Meinung ich habe, sondern ich möchte die Kurse offen gestalten.“ Das sei nicht immer einfach, da die Sprachbücher sehr cis-hetero-normativ geschrieben seien. „Ich möchte einfach dazu einladen, dass sich alle wohlfühlen.“

Auch mit ihrem Jüdischsein möchte sie offen umgehen. „Oft erwarten Menschen von einer Polnischlehrerin, dass sie katholisch sei. Doch in Polen gibt es viele Minderheiten.“ Das möchte Goldstein auch in ihrem Unterricht repräsentieren. Ob sie findet, dass die Menschen dafür offen sind? „Ja, sehr. Das ist richtig schön!“

Ob sie noch etwas zum aktuellen Israel-Palästina-Krieg sagen wolle, frage ich Goldstein zuletzt. „Ich wünsche mir, dass der Krieg stoppt“, lautet ihre Antwort.

Alle polnischen Sprach- und Kochkurse von Asia Goldstein an der VHS-Reinickendorf finden Sie durch die Suchfunktion hier aufgelistet.

Sie möchten mehr aus Reinickendorf lesen? Lisa Erzsa Weil berichtet in ihrem aktuellen Newsletter auch über diese Themen: