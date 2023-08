Lesungen und „Gesundheits-Talks“ Berliner Heilpraktikerin macht alte Remise zum Kieztreff 

Gegenseitige Hilfe in gesundheitlichen Fragen und Autorenlesungen zu medizinischen Themen bietet die Heilpraktikerin Sabine Neuenburg neuerdings gratis bei Nachbarschaftstreffen in Charlottenburg an. Dafür lädt sie in ihre Praxis in der alten Remise ein, die an der Schillerstraße 40 im Hinterhof steht und bis in die 1920er Jahre hinein ein Pferdestall war.

In einem der ersten „Gesundheits-Talks“ ging es um die psychologische Frage einer Frau: „Was brauche ich, damit ich endlich aufhöre, ein Opfer des Geschehens zu sein?“ Bei der nächsten Lesung am 7. September präsentiert die Ärztin und Psychotherapeutin Ulrike Dorana Hensle ihr Buch „Lieben. Leben. Lachen“.

Neuenburgs Ziel sind monatliche Veranstaltungen. Dabei könnten Menschen aus dem Kiez auch „unterschiedliche Projekte“ vorstellen, sagt sie. Der Platz im kleinen Praxisraum reicht nach ihrer Erfahrung für bis zu 15 Personen. Neuenburg wurde 1963 in Duisburg geboren, war früher Dekorateurin und zog vor 27 Jahren nach Berlin.

Ihr Interesse an der „ganzheitlichen“ Behandlung von Autoimmunerkrankungen wurde geweckt, weil ihr Sohn an Neurodermitis litt und konventionelle Therapien wenig halfen. Sie ließ sich in einer Heilpraktikerschule ausbilden und sagt: „Ich möchte etwas bewirken.“

Kontakt zur Veranstalterin Kostenfreie Anmeldungen für die Lesung am 7. September um 19 Uhr sind per E-Mail an sabine-neuenburg@web.de oder unter der Telefonnummer 0151 58 111 547 möglich. Melden können sich auch Interessierte, die an den Nachbarschaftstreffen teilnehmen oder Themen dafür anregen möchten.

In einem Haus neben der Remise wohnt Neuenburg seit 16 Jahren. Sie genießt Aufenthalte im „verwunschenen“ und begrünten Hinterhof, wo man sich trotz der Nähe zur Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße wie auf dem Land fühlen könne. Sorgen macht sie sich nur über die Zukunft des bezirkseigenen öffentlichen Parkplatzes nebenan. Eine eventuelle Bebauung würde ihre kleine Idylle beeinträchtigen, fürchtet sie.

Die aktuellen Themen im Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf Antisemitischer Brandanschlag zerstört Bücherbox am Bahnhof Grunewald – aber ein Ersatz ist geplant und der Täter gefasst

zerstört Bücherbox am Bahnhof Grunewald – aber ein Ersatz ist geplant und der Täter gefasst Fasanenstraße soll abschnittsweise zur Fahrradstraße werden – die Umsetzung verzögert sich

werden – die Umsetzung verzögert sich Wilmersdorfer Kreuzung muss länger gesperrt bleiben

muss länger gesperrt bleiben Teilabriss des Heizkraftwerks Charlottenburg schafft Platz für klimafreundliche Technik

schafft Platz für klimafreundliche Technik Kostenloses Open-Air-Sommerkino im Kranzler Eck

im Kranzler Eck Bauarbeiten im Sommerbad Wilmersdorf beendet

beendet So klingen Gedichte über den Bezirk, wenn eine Künstliche Intelligenz sie schreibt

Tatsächlich war der Parkplatz einmal als möglicher Standort für eine neue Charlottenburg-Wilmersdorfer Zentralbibliothek im Gespräch. Diese Überlegungen sind inzwischen aber vom Tisch und andere Baupläne für den Parkplatz aktuell nicht bekannt.