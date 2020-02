Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin, inzwischen mit mehr als 182.000 Abonnements insgesamt. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet jetzt wieder Robert Klages:

Ein gigantischer neuer Bürokomplex auf 100.000 Quadratmetern entsteht an der Spree, das "Spreewerk" an der Köpenicker Chaussee. Ein "urbanes, lebendiges Gelände" soll es werden, erzählt Gunther Hastrich, Unternehmensgründer der Archigon und Architekt, unserem Newsletter-Autor. Neben Gewerbe und Büros soll es auch Gastronomie und Platz für sportliche Aktivitäten geben, dazu Duschen und Umkleiden für die Mitarbeiter*innen. Der Fokus soll, so Hastrich, auf Stellplätzen für Fahrräder liegen, es soll Aufladestationen für E-Bikes geben. Die Tramhaltestellen sollen ausgebaut werden. Mehr dazu im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Nach rassistischen Morden in Hanau: Schweigeminute in Lichtenberg

AfD verharmlost rassistische Tat in Hanau

Kundgebung gegen die AfD vor der Bezirksverordnetenversammlung

Ehrentafel am Todesort für Nikolai Bersarin, Garnisonschef der sowjetischen Truppen

"Kultursensible Begegnungsstätte" für die Integration älterer Migrant*innen

74 Häuser und 21 Eigentumswohnungen auf 26.000 Quadratmetern: Projektentwickler Bonava und Baustadträtin Monteiro legen Grundstein für „Gutshof Falkenberg“

Nacht der Politik im Rathaus Lichtenberg

Lichtenberger Frauen*woche im Frauen*märz

Dialog zum umstrittenen Kunstwerk „Himmel über Nöldnerplatz“

Und aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy über diese Themen:

Kampf gegen Rechts: Spaziergang zu 100 Jahre Kapp-Putsch

Schulbauoffensive: Schule am Pegasuseck wird saniert

Negativ-Rekord bei den Schulschwänzern

Gedenktafel für Flugpionier Robert Thelen

Abgedreht: Viele Filmproduktionen im Rathaus Treptow

Ein Jahr nach dem Blackout: Stromnetz Berlin will Kabel-Engpässe beseitigen

Neuer Streit um Riviera-Abriss

Neuer Stadtplan zum Naturschutz im Südosten

