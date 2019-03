Aus LICHTENBERG berichtet Robert Klages am Montag über diese Themen: +++ Innensenator Geisel will weniger Autos, höhere Häuser und Badequalität im Rummelsburger See +++ Künstlerinnen im Kaskelkiez enttäuscht: Den BLO-Ateliers droht das Aus +++ Christian Goiny unterstützt Förderverein zum Erhalt der BLO-Ateliers +++ Freibeuter kurz nach Räumung an Werft in Lichtenberg verkauft: Xhain lacht +++ Howoge baut über 100 Wohnungen am Rummelsburger See – ohne Kita +++ Polizei-Einsatz auf Lummerland: Deko-Waffe gefunden

Und aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy über diese Themen: +++ Musikschule zieht nach Jo'thal und Baumschulenweg +++ Berlin will Peter-Behrens-Bau kaufen +++ Nahverkehrsplan: Fähre 11 ist gerettet +++ Wieder Verzögerungen am Bahnhof Schöneweide +++ Nächste Brückenbaustelle in Sicht +++ Atelierhaus Mengerzeile: Künstler unterzeichnen Mietvertrag +++ Vier Hektar Wald mehr für Köpenick +++

