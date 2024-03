Mehr Busse in Berlin-Wannsee Ab April dreht der 114-er wieder öfter seine Runden

Der Zehn-Minuten-Takt kommt wieder, so lautet die Botschaft der BVG zum Frühlingsbeginn für die Fahrgäste der Buslinie 114 in Wannsee. Ein Auszubildender der Wannseeschule für Gesundheitsberufe war im Januar zur Bürgersprechstunde des Regierenden Bürgermeisters ins Rote Rathaus gepilgert und hatte in Sachen 114-er nachgefragt. Knapp sechs Wochen später erhielt er aus der Senatskanzlei diese Nachricht, sie liegt dem Tagesspiegel vor: „Der Vorstandsvorsitzende der BVG, Herr Peter Falk, hat uns nunmehr mitgeteilt, dass die Linie 114 ab dem 2. April 2024 wieder montags bis samstags im 10-Minuten-Takt verkehren wird.“

„Ich habe in 18 Jahren noch nicht so eine schlechte Taktung erlebt“, sagte Leserin Saskia Buschner im vergangenen Jahr dem Tagesspiegel. Aus Personalmangel ist die Buslinie 114 seit Dezember nur noch alle 20 Minuten unterwegs. Ein weiterer Grund für die Taktverlängerung war laut BVG die geringe Auslastung der Busse in den Wintermonaten.

Mit der Taktverdichtung werden die rund 600 Auszubildenden an den Wannseeschulen für Gesundheitsberufe, die etwa 120 Schülerinnen und Schüler der Internationalen Montessorischule Berlin sowie die Kinder und Eltern zweier Kitas und die Bewohnerinnen und Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft wieder bequemer vom und zum S-Bahnhof Wannsee reisen können. Die Buslinie 114 bindet auch das Haus der Wannseekonferenz und die Liebermann-Villa an den öffentlichen Nahverkehr an.