Mietvertrag verlängert Am Winterfeldtplatz wird weiter Theater gemacht

Seit 2018 ist das „Feld-Theater für junges Publikum“ in den Räumen der Gleditschstraße 5 zu Hause; der fünfjährige Mietvertrag läuft Ende des Jahres aus. Auf eine schriftliche Anfrage des Schöneberger Grünen-Abgeordneten Sebastian Walter und seiner Fraktionskollegin Daniela Billig teilte die Senatskulturverwaltung jetzt mit, dass man sich mit dem privaten Vermieter auf eine Verlängerung des Mietvertrags um sechs Jahre geeinigt hat, der neue Vertrag also bis 2029 laufen werde. Auch die Förderung durch die Senatskulturverwaltung für die kommenden zwei Jahre ist den Angaben zufolge gesichert. Die Fördersumme sei zudem um 10.000 Euro jährlich erhöht worden.

Die Erhaltung des Theaterstandorts sei wichtig für Schöneberg, sagte Walter. Das Theater, das Programme für Kinder und Jugendliche macht, habe in den letzten Jahren einen exzellenten künstlerischen Spielort aufgebaut – „mit einer engen Verzahnung im Kiez, beispielsweise zu den anliegenden Schulen“.

Seit 2018 spielt das Feld-Theater am Nollendorfplatz. © Nuria Zechlin

„Mir ist wichtig, dass der Theaterstandort dauerhaft für Schöneberg gesichert wird und ich setze darauf, dass zukünftige Verhandlungen dies weiterhin versuchen. Ziel sollte ein Erwerb der Immobilie durch das Land sein“, sagte Walter. Das könnte aber schwierig sein. Denn die Kulturverwaltung teilte in ihrer Antwort auch mit, dass der Vermieter „kein Interesse an einem dauerhaften Vertrag und auch nicht an einem Verkauf der Immobilie“ habe.

Theater für Jugendliche Vor den Schulferien ist beim Feldtheater am Freitag, 7. Juli, und Samstag, 8. Juli, das Theater-Performance-Projekt „Nebenan ist anderswo“ zu sehen. Für Jugendliche ab 14 Jahren. Die Aufführungen sind kostenlos. Infos: jungesfeld.de, Anmeldung: nebenan.anderswo@posteo.de

Die Spielstätte am Winterfeldtplatz war 1993 eröffnet worden. Damals hatte das Puppentheater-Ensemble Hans Wurst Nachfahren die Räume übernommen und dort bis 2018 gespielt. Nach dem Verkauf des Hauses an einen privaten Eigentümer war zunächst unklar, ob es an dem Standort weiter ein Theater geben würde. Eine Bürgerinitiative kämpfte für die Erhaltung des Standorts, sodass der Senat die Räume zunächst für fünf Jahre sichern konnte.

Hier die aktuellen Themen aus dem Tagesspiegel für Tempelhof-Schöneberg:

Auf 280.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon beim Tagesspiegel. Und wir freuen uns auch auf Sie! In den Bezirksnewslettern finden Sie exklusive Nachrichten, Kiezdebatten, viele Termine, Links und Tipps - immer Bezirk für Bezirk, einmal pro Woche. Die Tagesspiegel-Bezirksnewsletter gibt es kostenlos unter: tagesspiegel.de/bezirke. Hier weitere Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Tempelhof-Schöneberg lesen können.

Regenbogenflagge vor Berliner Kirche gestohlen: Stadtrat Steuckardt will auf seine Kosten neue Fahnen spenden

Stadtrat Steuckardt will auf seine Kosten neue Fahnen spenden Staatssekretär und Schöneberger: Mit Michael Biel durch seinen Kiez

Mit Michael Biel durch seinen Kiez 60 Jahre Kennedy-Rede: Bürgerfest vor dem Rathaus

Bürgerfest vor dem Rathaus Wie geht’s weiter mit der Ehrung von Lucie Leydicke? Umstrittene Platzbenennung

Umstrittene Platzbenennung Das Quartier wächst: Richtfest in Friedenau

Richtfest in Friedenau Bürgerbüro des Linken-Abgeordneten Alexander King: Eröffnung mit Hüpfburg, Popcorn - und Sahra Wagenknecht

Eröffnung mit Hüpfburg, Popcorn - und Sahra Wagenknecht Direkt vor der Kirche: Die Toilette am Crellemarkt ist noch nicht abgebaut

Die Toilette am Crellemarkt ist noch nicht abgebaut Sportplatz auf der Schöneberger Linse: Eröffnung nach Sanierung

Eröffnung nach Sanierung Lesefestival im Theater Morgenstern: Freikarten zu verlosen

Freikarten zu verlosen Schüler bauen Gedenkmauer: Stein für Stein gegen das Vergessen

Stein für Stein gegen das Vergessen Steine zum Gedenken: Stolpersteinverlegungen in Friedenau

… das alles lesen Sie kompakt und gebündelt im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter: tagesspiegel.de/bezirke