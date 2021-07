Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 250.000 Mal abonniert. Mit mehr als 33.500 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Früheres Ku'damm-Karree offenbar steuerfrei verkauft: Bereits zum siebten Mal hat das Ku'damm-Karree, das derzeit unter dem neuen Namen "Fürst" umgestaltet wird, den Eigentümer gewechselt – diesmal für 1,02 Milliarden Euro. Und erneut wird dabei wohl die Grunderwerbssteuer umgangen. So war es auch schon bei mindestens vier der früheren Verkäufe. Die trickreiche, aber legale Methode bestand darin, dass nur Anteile an einer Briefkastenfirma in Luxemburg weitergegeben wurden (wir berichteten). Die Bundestagsabgeordnete Lisa Paus (Grüne) findet es "traurig", dass der Gebäudekomplex am Kurfürstendamm "weiter als Spekulationsobjekt missbraucht wird." Viele deute darauf hin, dass dem Berliner Fiskus bei dem neuesten Milliarden-Deal "Millionen durch die Lappen gehen", sagte die Finanzexpertin der grünen Bundestagsfraktion dem Tagesspiegel. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Bezirk prüft Kauf von Hostels, um Geflüchtete und Wohnungslose unterzubringen

Hängepartie beim Brandschutz: Versperren Pop-up-Radwege die Rettungswege für die Feuerwehr?

Weinbrunnen am Rüdesheimer Platz darf sprudeln

Besucherzentrum für das Schloss

Kraftwerk an der Stadtautobahn wird abgerissen – jetzt schrumpft der erste Turm

Gewinnen Sie ein Buch über Berliner Kochbuch-Autorinnen

Gedächtniskirche feiert Glocken-Jubiläum

