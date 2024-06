Mit allen 600 Mitgliedern des Bezirksvereins BSV Victoria 90 Friedrichshain bringt Stickeralbum heraus

Von der Platzwartin bis zur F-Jugend: Bezirksverein bringt Stickeralbum mit 600 Mitgliedern heraus. Fußballsticker-Sammelhefte kennt man von der Europameisterschaft oder der 1. Bundesliga. Stars wie Kylian Mbappé, Ronaldo oder Toni Kroos sind angesagte Sammelobjekte.

Der BSV Victoria 90 in Friedrichshain hat nun ebenfalls ein Sammelalbum herausgebracht – mit über 600 Stickern der Köpfe von Vereinsmitgliedern von der F-Jugend bis zur Platzwartin und dem Mann hinter dem Bratwurststand.

„Passend zur EM dachten wir uns, es sei viel cooler, statt Nationalspielern sein eigenes Team zu sammeln“, sagt der 21-jährige Luca Klinger, Vize-Vorsitzender des Vereins auf Stralau. Wer fünf Päckchen Sticker kauft, bekommt das Sammelalbum gratis dazu.

Ein italienischer Anbieter lieferte das Material. Ein Päckchen mit fünf Stickern kostet 1 Euro. Durch den Verkauf sowie Werbeanzeigen in dem Heft bekommt der Verein die Kosten wieder rein. Wer alle 600 Sticker sammeln möchte, muss also ordentlich Päckchen kaufen. Diese gibt es im Vereinsheim sowie ausgewählten Geschäften aus Stralau. 17 000 Tütchen mit Stickern wurden schon verkauft, 350 Alben.

Zwei Wochen lang hat eine Fotografin alle Vereinsmitglieder abgelichtet. Der Verein wächst, die Zahl der Mitglieder hat sich in den letzten sechs Jahren verdoppelt. Die gerade in Deutschland laufende Fußball-Europameisterschaft dürfte zu noch mehr Zuwachs und Interesse am Sport führen. Und wer weiß, vielleicht wird einer der jungen Spieler:innen ja mal ein Star und der Sticker ein Vermögen wert.

