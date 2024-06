Mit der Tram von Krampnitz zur Heerstraße Kommt die Straßenbahn von Potsdam nach Berlin-Spandau?

Fast 500 Tage ist das nun her: Im Januar 2023 sprach Spandaus Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, erstmals im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels über die Idee einer Straßenbahn, die von der Potsdamer Neubausiedlung Krampnitz über Berlin-Kladow zur Heerstraße Ecke Gatower Straße führen könnte. Dort könnten Pendler aus Brandenburg und Kladow dann in die U-Bahn steigen, die dort irgendwann einen U-Bahnhof erhalten soll.

Mittlerweile steht die Straßenbahn-Idee bekanntlich auch im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot, Seite 58, bitte schön: hier mehr Infos im Tagesspiegel. Der Text erschien allerdings auch schon vor 400 Tagen.

Was ist denn nun damit? Wollte jetzt Christoph Sonnenberg-Westeson, Fraktionschef der Grünen, schriftlich im Rathaus von Berlin-Spandau wissen. Dort bildet Schwarz-Grün eine Zählgemeinschaft, unterstützt von der FDP.

„Die Idee, die von Potsdam kommenden und zum neuen Stadtquartier in Krampnitz angedachte Tram-Linie bis zur Heerstraße zu verlängern, ist bei einer gemeinsamen Baustellenbegehung mit meinem Potsdamer Amtskollegen Bernd Rubelt in Krampnitz entstanden“, erzählt also Spandaus Stadtrat Schatz. „Bei den Koalitionsverhandlungen zur Bildung des aktuellen Senats ist es mir gelungen, die Idee als Prüfvorhaben in den Koalitionsvertrag hineinzuverhandeln.“

X38 So soll der Schnellbus zwischen Spandau und Potsdam heißen, dessen Pläne seit Jahren in BVG-Schubladen liegen – wird daraus langfristig eine Tram?

In den letzten Monaten habe er mit den Senatsleuten Gespräche geführt und auf eine „dringend notwendige Verkehrsperspektive für den Spandauer Süden jenseits des Busses verwiesen“. Allerdings: „Die weitere Verantwortung für die Umsetzung des Koalitionsvertrages liegt beim Senat von Berlin und dem Land Brandenburg und müsste bei Bedarf über das Abgeordnetenhaus von Berlin erfragt werden.“ Das ist eine Steilvorlage für die Grünen und ploppt im Spandau-Newsletter als Thema ganz sicher bald wieder auf. Auf Landesebene sind die Grünen in der Opposition – und können besser Druck machen.

Zur Erinnerung, was die Parteien bisher so für muntere Verkehrsideen für Kladow hatten: Die CDU wollte mal eine Brücke von Hohengatow zur Avus bauen, schlug auch mal Autofähren vor oder wollte eine Schnellbustrasse in den Wald neben die Potsdamer Chaussee schlagen. Die FDP forderte in der Vergangenheit immer wieder den Einsatz einer Seilbahn nach Kladow. Die Linke findet sowieso immer und überall die Tram gut, während sogar die SPD vom Bau einer U-Bahn durch die stille Ödnis nach Kladow träumte („mit Halt am U-Bahnhof Landschaftsfriedhof“). Die AfD wiederum setzte auf schnittige Speedboote auf der Havel und forderte „Schnellfähren“ von Kladow zum Rathaus.

