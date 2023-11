Mitbestimmung für junge Menschen Kinder- und Jugendparlament in Neukölln gegründet

Am Montag, dem Tag der UN-Kinderrechtskonvention, wurde offiziell das Neuköllner Jugend- und Kinderparlament gegründet. Die 93 jungen Parlamentarier:innen sind zwischen 7 und 20 Jahre alt und kommen aus allen Ecken Neuköllns. Einige sind Delegierte ihrer Schule oder Freizeiteinrichtung, andere wurden ausgelost oder sind auf eigene Initiative Mitglied im Parlament geworden.

Am Montag kamen die Kinder und Jugendlichen im Campus Rütli das erste Mal zusammen. Hervorgegangen ist das Parlament aus der Initiative einer kleinen Gruppe junger Menschen, die sich ein Vorbild an anderen Bezirken nahmen: In Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg und Marzahn-Hellersdorf gibt es schon länger Jugendparlamente.

Die Gruppe hatte sich 2019 gegründet und sorgte unter anderem mit einem Forderungspapier an den Jugendhilfeausschuss der Bezirksverordnetenversammlung dafür, dass das Parlament ein eigenes Büro, Budget und eine hauptamtliche pädagogische Begleitung erhalten hat.

Ziel des Kinder- und Jugendparlamentes ist es, jungen Menschen im Bezirk eine Stimme zu geben – und dafür zu sorgen, dass sie bei sie betreffenden Themen besser mitbestimmen können.

Damit die jungen Parlamentarier:innen erfolgreich mitreden können, wird aktuell auch die Geschäftsordnung der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung geändert: Künftig sollen die Mitglieder ein Rede- und Antragsrecht in der BVV erhalten. Ein entsprechender Antrag soll demnächst in der BVV abgestimmt werden.