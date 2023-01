Nach 20 Monaten Bauzeit Schwimmhalle im Berliner Thälmannpark öffnet wieder

Fast zwei Jahre hat es gedauert: Die Schwimmhalle im Ernst-Thälmann-Park wird nach umfangreicher Sanierung wieder geöffnet. Am Montag (9. Januar) dürfen Besucher wieder in das Hallenbad in der Nähe des S-Bahnhofs Greifswalder Straße. Das teilten die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Mittwoch mit. Sie ist eine von nur vier öffentlichen Schwimmhallen im gesamten Bezirk Pankow. Die Sanierung hat nach Angaben des landeseigenen Unternehmens etwa 2,3 Millionen Euro gekostet.

Während der 20-monatigen Schließung wurde die kleine, aber beliebte Schwimmhalle mit ihrem 25-Meter-Becken saniert und die gesamte Technik erneuert. Neben einer neuen Farbgestaltung bekam die Halle auch eine neue Schalldämmung.

Neue Öffnungszeiten: Montag 6.30 – 22 Uhr

Dienstag 6.30 – 22 Uhr

Mittwoch 10 – 22 Uhr

Donnerstag 6.30 – 22 Uhr

Freitag 6.30 – 22 Uhr

Sonnabend/Sonntag 10 – 17 Uhr

Anstelle des Kleinkindplanschbeckens entstand laut BBB ein „Lehrschwimmbecken aus Edelstahl“. Es soll Platz für Kurse bieten und mit Bodensprudler, Schwalldusche und Unterwasserbeleuchtung auch für erwachsene Gäste attraktiv sein.

Durch die Erneuerung des Schwimmbadtechnik können verschiedene Bereiche der Halle laut der Bäder-Betriebe nun auch getrennt voneinander und damit energieeffizienter betrieben werden.

Auch der Saunabereich ist erneuert worden. Allerdings sind derzeit alle Saunen der BBB infolge der Energiekrise geschlossen – deshalb bleibt auch der neue Bereich im Thälmannpark vorerst zu.

